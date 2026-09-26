Sábado, 26 de septiembre de 2026

Redacción Deportes. Las selecciones de Colombia e Italia tratan de encontrar consuelo este sábado en el partido por el tercer puesto del Mundial femenino sub-20, que se juega en Polonia y que acaba el domingo con la final entre los equipos de España y Corea del Norte.

Redacción Deportes. Las selecciones de Estados Unidos y Perú dan los primeros pasos de un largo camino hasta el Mundial de 2030 con un mano a mano en Orlando que también se vivirá en los banquillos: el argentino Mauricio Pochettino y el brasileño Mano Menezes.

Redacción Deportes. El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) traslada su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al circuito urbano de Bakú, en Azerbaiyán, sede este sábado del decimoquinto Gran Premio del año. Lo hace como el más joven de todos los tiempos y hace dos semanas firmó en Madrid su octava victoria de la temporada

Redacción Deportes. La carrera de fondo en carretera elite femenina protagoniza este sábado la penúltima jornada de los Campeonatos del Mundo de ciclismo en carretera que se disputan en la ciudad canadiense de Montreal.

Redacción Deportes. Acaban los Juegos Sudamericanos, en la provincia argentina de Santa Fe (hasta 26).

-- Elecciones a la presidencia de la FIDE, durante la asamblea general en Samarkanda (Uzbekistán).

- Previa de la Maratón de Berlín.

- Gran Premio de Azerbaiyán, 15ª cita del Mundial de F1 y que se disputa en el circuito urbano de Bakú (11.00 GMT). (FOTO)

- España. Empieza la Liga española 2026/2027. 1ª jornada (FOTO): Bilbao Basket-Manresa, MoraBanc Andorra-Obradoiro y Barça-Leyma Coruña.

- Campeonatos del Mundo en carretera, en Montreal (Canadá) (hasta 27) (FOTO). Carrera de fondo en carretera elite femenina (13.00 a 18.10 GMT).

- Liga de Naciones. 1ª jornada (FOTO): Inglaterra-España, República Checa-Croacia, Eslovenia-Escocia, Islandia-Estonia, Islas Feroe-Kazajistán, San Marino-Finlandia, Bulgaria-Luxemburgo, Albania-Bielorrusia, Eslovaquia-Moldavia, Macedonia del Norte-Suiza.

- Amistosos Estados Unidos-Perú, Colombia-México y Canadá-Chile

- Mundial femenino sub-20, en Polonia. Partido por el tercer puesto: Italia-Colombia (16.00 GMT).

. Previa de la final: España-Corea del Norte, que se juega el domingo.

- Liga de Naciones Concacaf. Previas de los partidos de la 2ª jornada Haití-Costa Rica, Curaçao-Nicaragua, Dominica-Puerto Rico, Trinidad y Tobago-República Dominicana, Jamaica-Honduras y Guatemala-El Salvador.

- México. El campeón Cruz Azul recibe al líder Toluca, Guadalajara al Querétaro, Santos Laguna al Pachuca y Tigres UANL al Puebla, en la décima jornada del Apertura del fútbol mexicano.

- México. Liga femenina: Pachuca recibe al Santos Laguna, Juárez FC al Tijuana y Querétaro al Atlas, en la novena jornada del Apertura del fútbol femenino de México.

- Partido amistoso de fútbol entre el brasileño Chapecoense y colombiano el Atlético Nacional para conmemorar el décimo aniversario de la tragedia aérea cerca de la ciudad colombiana en la que falleció gran parte del banquillo del equipo de Brasil. (FOTO)

- DP World Tour. Abierto de Francia, en Le Golf National (hasta 27).

- Copa Presidentes, en Medinah (EEUU) (hasta 27).

- Mundial de Superbike, Ronda italiana, en el circuito de Cremona. Primera carrera.

- Premier Pádel. Torneo de Lyon (Francia) (hasta 27). Semifinales.

- Campeonatos de Europa de eslalon, en Ivrea (Italia) (hasta 27).

- Juegos Sudamericanos, en la provincia argentina de Santa Fe.

- WXV Global Series Challenger femenino. España-Brasil, en Hong Kong.

- Copa Billie Jean King. Fase final, en Shenzhen (China) (hasta 27). Semifinales: Italia-Ucrania

- Torneos WTA 500 de Singapur y 250 de Seúl (hasta 27).

- Torneos ATP 250 de Chengdu y Hangzhou (China) (hasta 29).

- Copa del América. Regata preliminar, en Nápoles (Italia) (hasta 27).

Redacción EFE Deportes