Vollering bate al sprint a Niewiadoma y se proclama campeona del mundo de ciclismo en ruta

Vollering y Niewiadoma-Phinney cruzaron la meta con un tiempo de 4 horas, 45 minutos y 9 segundos, mientras que la italiana Elisa Longo Borghini,que había atacado en la última vuelta, consiguió el bronce a 4 segundos.

"Todavía no me lo puedo creer", declaró Vollering nada más terminar la carrera.

La neerlandesa destacó el trabajo realizado para conseguir el maillot arcoíris y, especialmente, el sacrificio de sus compañeras: "Trabajé muy duro para conseguir este objetivo y hace falta valor para creer en él con todo el corazón y reunir a tu alrededor un equipo de chicas tan fuertes que se sacrifican por ti".

Vollering reconoció que durante su ofensiva llegó a pensar que había atacado demasiado pronto.

"Hubo muchos momentos en los que pensé que había salido demasiado pronto. La diferencia se mantuvo muy pequeña todo el tiempo y no me atrevía a mirar hacia atrás", explicó.

Cuando sus perseguidoras consiguieron alcanzarla -añadió- decidió seguir intentándolo.

"Pensé: todavía no se ha acabado. Tengo que seguir creyendo. Lo intenté otra vez y nunca me rendí hasta la línea de meta", dijo.

La italiana Longo Borghini intentó sorprender a sus rivales en la última vuelta del exigente circuito de Mont-Royal. Pero Vollering y Niewiadoma-Phinney neutralizaron el ataque y se jugaron el título al sprint.

"No pensaba regalarlo. Desde ese momento pensé: no, no, es mío", afirmó Vollering sobre el duelo final con la polaca.

La suiza Marlen Reusser terminó cuarta, a 8 segundos, y la francesa Juliette Berthet, quinta, a 39.

El desempeño de las españolas quedó condicionado por dos bajas.

Sandra Alonso abandonó antes de la salida después de sufrir una aparatosa caída durante el último entrenamiento previo a la carrera.

La Real Federación Española de Ciclismo confirmó que la corredora nacida en Ciudad de México no podía disputar la prueba, por lo que el equipo español quedó reducido a cinco ciclistas.

Durante la carrera se produjo además el abandono de Paula Blasi, una de las principales bazas del equipo después de una temporada en la que ganó la Vuelta Femenina y la Amstel Gold Race.

La catalana sufrió un primer enganchón aunque logró reincorporarse al pelotón, y poco después se vio implicada en una caída múltiple y tuvo que retirarse cuando faltaban 94 kilómetros para el final.

Mavi García, medalla de bronce en los Mundiales de Kigali de 2025, terminó vigésima sexta, a 8 minutos y 40 segundos de Vollering, lejos de la lucha por las medallas.