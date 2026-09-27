Aaron Rodgers lidera con tres anotaciones el triunfo de Steelers sobre Bengals

Este domingo sumó tres envíos de anotación en la victoria de Pittsburgh Steelers por 30-27 sobre Cincinnati Bengals en partido de la semana tres de la temporada de la NFL.

Rodgers tuvo un destacado desempeño en los controles de Pittsburgh en los que además de tres envíos a las diagonales sumó 292 yardas y sufrió una intercepción.

Por Bengals también destacó Jow Burrow con 282 yardas por envío y tres pases de anotación, números que fueron insuficientes para impedir que se consumara la primera derrota de su equipo en la campaña.

También este domingo Washington Commanders ganó por 33-31 a Seattle Seahawks, que lidera Marcus Mariota.

Los Seahawks cayeron por primera vez en la temporada a pesar de los cuatro pases de 'touchdown' de Sam Darnold, quien sufrió dos intercepciones.

En otro partido Patrick Mahomes lideró con dos pases de anotación a los Kansas City Chiefs a la victoria por 24-10 sobre Miami Dolphins.

Mahomes, quien pasó para 246 yardas, dos anotaciones y una intercepción, mantuvo a los Chiefs con paso perfecto hasta la semana tres.

Por los Dolphins Malik Willis sufrió una intercepción y pasó para 210 yardas. Miami se mantiene sin victoria en la temporada.

En Detroit, los Lions se impusieron en un intenso partido por 31-24 a los New York Jets con una destacada actuación de Jahmyr Gibbs, quien corrió para 99 yardas y sumó dos anotaciones.

En los controles de Detroir Jared Goff acumuló 269 yardas y dos envíos a la zona pintada.

Con los Jets, Geno Smith pasó para 321 yardas y tuvo tres pases de anotación.

También este domingo los Jacksonville Jaguars vapulearon por 35-6 a los New England Patriots gracias a la destacada actuación de Trevor Lawrence, quien sumó 182 yardas y tres envíos de 'touchdown'. Durante el partido fue interceptado una vez.

Drake Make tuvo una mala tarde con los Patriots al sufrir dos intercepciones.

En otros resultados los New York Giants superaron por 12-7 a los Tennessee Titans, los Indianapolis Colts vencieron por 19-17 a los Houston Texans, Buffalo Bills por 24-16 a Los Angeles Chargers y los Cleveland Browns por 21-18 a Carolina Panthers.