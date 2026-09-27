EEUU remonta y conquista su undécima Copa Presidentes seguida ante la mirada de Trump

La Copa Presidentes concluyó en un perfecto día de sol en Medinah, a pocos kilómetros de Chicago, y con una brillante actuación de Estados Unidos, que se encontraba contra las cuerdas al llegar al último día abajo 10.5-7.5.

Al equipo internacional, que solo ganó la edición de 1998 de este torneo y empató la de 2003, le bastaba con sumar cinco puntos para levantar la copa, pero se topó con la reacción estadounidense.

Estados Unidos tomó impulso en el arranque de los individuales, al imponerse en tres de los primeros cinco duelos, aunque el equipo internacional mantuvo capacidad de respuesta.

Cameron Young abrió la sesión con un triunfo por 3 arriba y 2 por jugar sobre el japonés Ryo Hisatsune, mientras Justin Thomas firmó la victoria más amplia del tramo inicial al derrotar por 5 y 3 al canadiense Corey Conners. Scottie Scheffler también sumó para los estadounidenses, con un ajustado 2 y 1 ante el colombiano Nico Echavarría.

Scheffler fue protagonista de un gesto de gran elegancia cuando concedió un 'putt' a Echavarría después de que el colombiano fallara un golpe, distraído por un grito de un aficionado cuando había empezado su movimiento.

El equipo internacional intentó aguantar, pero solo pudo retrasar el triunfo local. El surcoreano Tom Kim se impuso por 3 y 2 a Wyndham Clark y su compatriota Sungjae Im derrotó por 3 y 1 a Sam Burns.

Estados Unidos prolongó su reacción con tres victorias consecutivas en los individuales: Chris Gotterup superó por un hoyo al sudafricano Christiaan Bezuidenhout, Collin Morikawa venció también 1 arriba al japonés Hideki Matsuyama y Patrick Cantlay derrotó 2&1 al australiano Adam Scott.

Poco después, Jacob Bridgeman conectó el putt de par en el último hoyo para vencer al australiano Min Woo Lee y asegurar el medio punto que llevó a Estados Unidos a los 15,5 necesarios para retener la Presidents Cup.

El día se abrió con la llegada de Trump, cuyo avión presidencial sobrevoló el Medinah Country Club por la mañana local, cuando ya había miles de aficionados en las gradas.

El torneo anunció el sábado unas medidas de seguridad ampliadas por la presencia del presidente estadounidense, y este domingo acceder al campo requirió colas y espera más largas respecto a los primeros días de competición.

Trump se desplazó a Medinah, donde llegó poco antes del arranque del primer partido, entre Cameron Young e Hisatsune, y fue recibido por aplausos por parte del público.

"Esta gente quiere ver golf. No quiere escuchar discursos. Solo diré esto: nuestro país está muy bien, mejor que nunca. Les doy las gracias. Quiero ver a los mejores jugadores del mundo salir a jugar y dejarse el alma. Va a ser un día de golf muy interesante. Gracias a todos. Gracias", aseguró Trump en su breve intervención.