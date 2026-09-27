España sale reforzada de los Mundiales de Montreal con cinco medallas, incluidos tres oros

Noval, de 17 años, consiguió dos de los tres títulos españoles al imponerse tanto en la contrarreloj como en la prueba en ruta júnior, un doblete que hasta ahora solo había conseguido en esta categoría el belga Remco Evenepoel.

El ciclista asturiano inauguró el martes el medallero de oro español al completar los 20,3 kilómetros de la contrarreloj en 25 minutos, 17 segundos y 35 centésimas, 6,35 segundos menos que el belga Vic De Smet.

Dos días después volvió a vestirse con el maillot arcoíris tras dominar la carrera en ruta de 134 kilómetros. Noval lanzó su ataque definitivo al inicio de las dos últimas vueltas y recorrió los últimos 26,8 kilómetros en solitario, antes de cruzar la meta con 42 segundos de ventaja sobre el francés Simon Defrance.

El tercer oro español llegó de la mano de Alejandra Neira, de 18 años, que el viernes se proclamó campeona mundial júnior en ruta al imponerse al sprint a la italiana Matilde Rossignoli y a la suiza Anja Grossmann tras 80,4 kilómetros sobre el exigente circuito de Mont-Royal.

Héctor Álvarez completó el medallero español con dos metales en la categoría sub-23. El ciclista de Benidorm consiguió el bronce en la contrarreloj, a 11,88 segundos del neerlandés Ryan Gal, y cuatro días después sumó la plata en la prueba en ruta.

En esa carrera, Álvarez terminó a 53 segundos del estadounidense Ashlin Barry, nacido en Girona y criado en Toronto, que se proclamó campeón mundial el mismo día en que cumplió 19 años después de atacar a poco menos de 29 kilómetros de la meta y completar en solitario el tramo final.

España también fue sexta en el relevo mixto de contrarreloj, ganado por Italia, mientras que Paula Ostiz terminó duodécima en la contrarreloj sub-23 y decimosexta en la prueba en ruta.

En las categorías élite, los Mundiales comenzaron el 20 de septiembre con el cuarto título consecutivo del belga Remco Evenepoel en la contrarreloj masculina y la victoria de la suiza Marlen Reusser en la femenina.

Evenepoel cubrió los 39,2 kilómetros en 44 minutos, 53 segundos y 13 centésimas y aventajó al italiano Filippo Ganna en 57,31 segundos. Reusser, por su parte, revalidó el título mundial el día de su 35 cumpleaños.

La neerlandesa Demi Vollering se adjudicó el sábado el título élite femenino tras superar al sprint a la polaca Kasia Niewiadoma-Phinney, mientras que la italiana Elisa Longo Borghini consiguió el bronce. La participación española quedó marcada por las bajas de Sandra Alonso y Paula Blasi, y Mavi García terminó vigésima sexta.

Los campeonatos concluyeron este domingo con el triunfo del estadounidense Brandon McNulty en la prueba élite masculina de 273,4 kilómetros. McNulty atacó a unos 33 kilómetros de la llegada y resistió el regreso de sus perseguidores para conquistar en solitario el maillot arcoíris, con el australiano Michael Matthews segundo y el neerlandés Mathieu van der Poel tercero.

La cita de Montreal, disputada del 20 al 27 de septiembre y que reunió a cerca de un millar de ciclistas de alrededor de cien países, supuso el regreso a la ciudad canadiense de los Mundiales, 52 años después de la histórica competición de 1974, la primera celebrada fuera de Europa.