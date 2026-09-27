Le Normand se incorpora a la selección por Eric García, que sufre molestias de rodilla

Tras las pruebas médicas a las que se sometió a Eric García al regreso de Londres, se decidió desconvocarlo ante la proximidad de los siguientes partidos de la Liga de Naciones para "evitar cualquier riesgo y preservar la salud del jugador", informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado.

La RFEF no ofreció más detalles sobre el estado físico del jugador del Barcelona, aunque dio a entender que se trata de una lesión leve.

Le Normand regresa a la Roja después de que el seleccionador, Luis de la Fuente, no lo convocara para el pasado Mundial.

Después de formar parte del equipo que ganó la Eurocopa en 2024, la última vez que estuvo en la lista de De la Fuente fue en octubre de 2025 para los partidos de clasificación para el Mundial ante Georgia y Bulgaria, en los que fue titular como central.

En la 'ventana' de noviembre no entró en la convocatoria debido a una lesión de rodilla y no volvió a ser llamado por De la Fuente en los meses previos al Mundial, para el que optó como pareja de centrales por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte.

Con la camiseta de España, el jugador de origen francés se estrenó en junio de 2023 ante Italia y ha disputado un total de 27 partidos en los que ha marcado un gol.

El zaguero rojiblanco participará esta tarde en el primer entrenamiento con el resto del grupo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para preparar el partido contra Croacia del próximo martes en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla, el segundo de España en la fase de grupos de la Liga de Naciones después del que jugó en Wembley.

Es la segunda baja en la lista de De la Fuente después de que el lateral derecho del Tottenham Pedro Porro no llegara a incorporarse a la concentración por una lesión

En esta 'ventana', la Roja también tiene que jugar en Oviedo ante la República Checa el 3 de octubre y tres días después, la vuelta frente a Croacia en Split.