Lunes, 28 de septiembre de 2026

. También se juegan los partidos Armenia-Montenegro, Letonia-Chipre, Georgia-Ucrania, Rumanía-Bosnia y Herzegovina, Suecia-Polonia e Irlanda del Norte-Hungría.

Redacción Deportes. Sigue la serie de amistosos con la visita de Venezuela a Japón en Hiroshima, y la de Uruguay a Corea del Sur en Seúl.

Valencia. Presentación como nuevo entrenador del Valencia del mexicano Javier Aguirre, que ha sido seleccionador de su país en tres etapas y ha entrenado en España a clubes como Atlético de Madrid, Levante, Osasuna, Leganés o Zaragoza.

- Rally de Marruecos, prueba del Mundial de RallyRaid (hasta 3).

- Liga de Naciones. 2ª jornada (FOTO): Bélgica-Francia y Turquía-Italia (18:45 GMT).

. También se juegan los partidos Armenia-Montenegro, Letonia-Chipre, Georgia-Ucrania, Rumanía-Bosnia y Herzegovina, Suecia-Polonia, Irlanda del Norte-Hungría (18.45 GMT).

- Amistosos Japón-Venezuela (10.25 GMT), Corea del Sur-Uruguay (11.00) y EEUU-Chile (00.00 GMT del martes).

- Previas de los amistosos Australia-Brasil, en Brisbane; y Perú-México, en Baltimore (EEUU).

- Torneos ATP 250 de Chengdu y Hangzhou (China) (hasta 29).

Redacción EFE Deportes