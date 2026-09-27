Medallista indio critica los Juegos Asiáticos por fallos en la organización: "Es triste"

"Es triste", afirmó el ganador de una medalla de bronce por equipos en los actuales Juegos en un vídeo publicado la víspera por la Federación India de Bádminton, quien agregó: "Nunca me pareció que estuviéramos jugando unos Juegos Asiáticos, para ser sincero".

La organización de los Juegos decidió, con el fin de reducir costes, no construir una villa exclusiva para los deportistas en la ciudad japonesa de Nagoya. Mientras que algunos competidores se hospedan en hoteles y algunos otros incluso en un crucero atracado en el puerto, varias delegaciones han denunciado falta de alojamientos y fallos logísticos.

"La gracia de un evento multideportivo es precisamente conocer al resto de los jugadores, tener la oportunidad de interactuar con ellos, de charlar", añadió Prannoy, quien reiteró que la situación era "realmente triste" en comparación con la organización de los anteriores Juegos Asiáticos, con sede en la ciudad china de Hangzhou.

"Después de China uno espera que las cosas mejoren tras tres o cuatro años", dijo, "pero todo ha empeorado y creo que muchos tuvieron experiencias difíciles con el alojamiento y el transporte. Así que, para ser honesto, fue un evento bastante mediocre".

El secretario general del Comité Organizador, Satoshi Murate, se disculpó el sábado por las quejas por falta de alojamiento para atletas, errores de transporte y otros fallos logísticos. El secretario general afirmó que el Comité está investigando las causas para garantizar que no se repitan.

La vigésima edición de los Juegos Asiáticos, la mayor competición deportiva del continente y que cuenta con un récord de más de 11.000 atletas de 45 países, arrancó el pasado sábado y finalizará el 4 de octubre.