El español Abel Balderstone (Caja Rural) termina segundo en la primera etapa de montaña

El catalán, campeón nacional contrarreloj en 2025, atacó en la subida final cuando marchaba en el grupo de favoritos y parecía que tenía la victoria de etapa en su mano, pero, en los metros finales, fue adelantado por el ciclista alemán, que se hizo con el triunfo por 20 segundos.

"Un poco decepcionado por acabar segundo después de liderar gran parte de la subida, pero hay que reconocer que el ciclista de Tudor ha sido más fuerte. La verdad es que al final llegué muerto. He corrido poco después del Tour y he estado preparando muy bien esta carrera durante agosto y septiembre", declaró Balderstone a su equipo.

Completó el podio de la etapa su compañero de equipo Jan Castellon, que llegó a la meta 32 segundos más tarde que Jasch y 12 segundos más tarde que Balderstone. Este resultado permite a los dos Caja Rural subir también al podio provisional de la general, como segundo y tercero, respectivamente.

Después de un primer día llano en el que se impuso al esprint el italiano Matteo Malucelli (Astana), la segunda jornada, de 145 kilómetros, incluía el primer final en alto de la carrera, con la subida a Gunung Jerai, una rampa de en torno a 10 kilómetros con una pendiente media de alrededor del 10 %.

Los aspirantes a la general tendrán un respiro en forma de etapa llana este martes antes de dos nuevas jornadas montañosas el miércoles y el jueves, ideales para seguir marcando diferencias de cara a la victoria final.