Ecuador participó contra todo pronóstico, logró 82 medallas y proyectó juveniles

Pérez aseguró que, más allá del balance numérico que dejó 82 medallas, cuatro más que en Asunción 2022 y con una delegación menor, "la verdadera victoria fue asumir el reto y lograr ir a los Juegos en sólo 30 días previos a las competencias lográndose sacar a flote el proyecto".

El que fuera campeón olímpico en Atlanta 1996 asumió la presidencia del COE a 40 días de los Suramericanos, tras la intervención temporal desde el gobierno local, que no reconoció la reelección del anterior directorio presidido por Jorge Delgado, durante un proceso que se extendió desde mayo de 2025.

El exmarchador asumió el nuevo cargo el pasado 31 de julio y, contra todo pronóstico habilitó y trasladó a los atletas hasta Argentina, "con un gran aporte de todos los directivos y de las autoridades, en un proceso que tomaba tres meses", indicó.

"Nos enfrentamos a delegaciones más numerosas, con inversiones enormes en la preparación de sus deportistas, por lo que estoy orgulloso de este equipo que entregó todo por su país, aunque el solo hecho de haber ido, ya era una victoria", expresó, pues Ecuador ocupó el octavo lugar del medallero.

El también medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, resaltó "el esfuerzo, el coraje y la entrega" de los 180 atletas, porque "se prepararon en medio de una gran incertidumbre" y sumaron 82 medallas, "cuatro más que en Asunción, Paraguay 2022 y con una delegación menor".

El presidente del COE también calificó de "formidable" la participación de los juveniles que formaron parte de la delegación.

Ecuador llevó a 33 deportistas juveniles y nueve de ellos cosecharon medallas, "por lo que el 27 % de la plantilla juvenil se subió al podio de Santa Fe, dejando grandes expectativas rumbo a los próximos desafíos", señaló el exatleta.

El directivo destacó el nuevo récord local impuesto por Mary Granja en los 10.000 metros planos, pues logró romperlo luego de 30 años de haber estado en manos de Martha Tenorio, y también el cuarto título Suramericano de Andrés Montaño en lucha grecorromana.

"El ecuestre barrió con el adiestramiento individual y por equipos con medallas de oro en ambas modalidades y cupos directos a Juegos Panamericanos, y el pentatlón moderno tuvo una de las delegaciones más jóvenes y logró seis medallas: tres de oro, una de plata y dos de bronce", indicó.

Para Pérez, estos Juegos "marcaron el regreso" de la campeona olímpica 2020, Neisi Dajomes, pues logró una nueva medalla de oro después de un año de suspensión y la puso "como un ejemplo de resiliencia".

El directivo aseguró que ahora es imprescindible la reestructuración del COE, que no se ejecutó tras su posición, porque la prioridad eran los Juegos. "Adaptarnos a las nuevas tecnologías porque ese es el camino de la institución si queremos superar esas cinco medallas olímpicas", logradas en París 2024, dijo.

"Empezaremos con una reingeniería interna, preparándonos para los desafíos internacionales, como los Juegos Olímpicos de la Juventud de octubre en Dakar, Juegos Bolivarianos de la Juventud, Juegos Suramericanos de Playa, Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028", enumeró.