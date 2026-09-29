Malucelli gana la tercera etapa y Jasch sigue líder en el Tour de Langkawi 2026

La etapa considerada uno de las más largas de la carrera incluyó segmentos de terreno llano y ligeramente ondulado. Allí el alemán Lennart Jasch (Tudor) conservó el maillot naranja de líder, y los españoles Abel Balderstone y Jean Castellón, ambos del Caja Rural - Seguros RGA, siguen segundo y tercero en la general.

Malucelli completó el recorrido en 4 horas, 31 minutos y 59 segundos, a una media de 41,85 km/h. Superó en la llegada masiva al canadiense Riley Pickrell (Modern Adventure) y al belga Seppe Van den Boer (Tudor). Completaron el top cinco el francés Ronan Auge (Unibet Rose Rockets) y el malasio Abdul Halil (Malaysia Pro Cycling).

La jornada estuvo marcada por una fuga de corredores asiáticos que se repartieron los premios intermedios. El Chan Jian (Malaysia National Team) ganó el primer esprint, en Kuala Ketil, y su compañero de equipo Yusri Shaari, elegido como el más combativo del dia, se llevó el de Lawin. Por su parte el filipino Mervin Corpuz (7Eleven) ganó el último de los premios intermedios en Sauk.

En el único puerto del día, el de segunda categoría en Gerik, pasó primero el malasio Mohamad Zariff (Terengganu). El pelotón neutralizó la espacada antes del final, y 107 corredores entraron casi con el mismo tiempo que el ganador.

Con la victoria, Malucelli refuerza el maillot azul de la regularidad con 32 puntos, por los 24 de Pickrell. Jasch también lidera la montaña con 15 puntos, pero como viste de líder, el maillot de lunares lo llevará mañana Mohd Zariff, segundo con 14. El japonés Yuhi Todome (Aisan) es el mejor asiático.

Los españoles siguieron en lo más alto de la general. Balderstone es segundo a 20 segundos de Jasch y Castellón se ubica tercero a 38. José Manuel Díaz Gallego (Burgos Burpellet BH) es cuarto a 1:14 y Jorge Gutiérrez (Kern Pharma) noveno a 1:41.

Balderstone, Castellón y Díaz Gallego también están entre los primeros de la montaña: Balderstone es tercero con 12 puntos, Castellón cuarto cob 10 y Díaz Gallego quinto con 8.

En el esprint en Kuala Kangsar, entraron los españoles Rodrigo Álvarez octavo y Daniel Cavia, décimo, ambos del Burgos BH, mientras Iker Villar del Caja Rural fue noveno.

La cuarta etapa se disputa este miércoles entre Meru Raya y Cameron Highlands, con un total de 142,3 kilómetros con final en alto. La carrera finaliza el 4 de octubre.