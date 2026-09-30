Septiembre comenzó con el adiós de Messi y terminó con un batacazo en el ciclismo

Entre estos dos sucesos hubo otros que coparon la atención, como el Abierto de Estados Unidos y la Copa Davis de tenis, los Juegos Suramericanos 2026, los cuartos de final de las copas Libertadores y Sudamericana y la Copa Presidentes de golf.

En el primer día de septiembre, el mundo del deporte aún no se reponía del anuncio que hizo Messi la víspera en una carta publicada en Instagram. "Quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección. Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Me vacié, ya no tengo más para dar", escribió el argentino.

Messi ha jugado 207 partidos con la selección Argentina, marcó 125 goles, registró 68 asistencias e impuso numerosos récords. Este 6 de octubre, en un amistoso ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires, se pondrá la camiseta albiceleste por última vez.

La nueva temporada del fútbol americano de la NFL comenzó el 9 de septiembre con el juego entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, último campeón, en la revancha del Super Bowl LX.

El segundo partido de la jornada inicial se jugó el jueves 10 en Melbourne (Australia) entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams, ya que esta temporada tendrá el récord de 9 partidos internacionales en 7 países y 4 continentes, con nuevas sedes como el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

La kazaja Elena Rybakina y el alemán Alexander Zverev se proclamaron campeones del Abierto de Estados Unidos. Cada uno recibió un cheque por valor de 5,5 millones de dólares, el premio más alto en un Grand Slam, en un hecho en el que, además, por primera vez la cifra es igual en masculino y femenino.

Zverev derrotó al estadounidense Ben Shelton por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2 después de 3 horas y 33 minutos de un partido en el que se sobrepuso a los constantes abucheos de la grada del estadio neoyorquino Arthur Ashe, por su lentitud al servicio y el apoyo del público al jugador local.

Rybakina venció a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2 para ganar su primer título en Nueva York y convertirse en la nueva número uno del mundo que portó su rival durante 99 semanas.

Así quedó establecido luego de la disputa de los cuartos de final, en que los tres equipos brasileños supervivientes tuvieron que sacar todas las agallas para mantenerse a flote.

En la Copa Sudamericana, dos de los cuatro semifinalistas son los brasileños Vasco da Gama y Atlético Mineiro, que en la penúltima fase del torneo se medirán, respecivamente, con un Boca Juniors que quiere reverdecer laureles y ante el Montevideo City Torque, que saca la cara por el decaído fútbol uruguayo.

Las semifinales de las dos copas serán a partidos de ida y vuelta entre el 13 y el 21 de octubre.

El equipo español de Copa Davis acaparó los focos en los partidos de los tres grupos mundiales de la Copa Davis que se jugaron en América entre el 18 y el 20 de septiembre. Con los debutantes Daniel Mérida y Rafael Jódar, se impuso por 3-0 y acabó con la histórica racha de Chile, que no perdía como local desde hacía 15 años.

Por el Grupo Mundial 1, la serie más apretada fue la que libraron en Lima los equipos de Perú y Paraguay, que se saldó con triunfo por 3-2 para el local. Argentina, por el contrario, llegó a 100 series ganadas en la Davis tras batir a Turquía, y Brasil no sufrió con Suiza al definir el duelo por 3-0 en el partido que marcó el retiro del helvético Stan Wawrinka de la competición.

Por el Grupo Mundial 2, cinco países latinoamericanos dijeron presente en busca del ascenso: República Dominicana, Uruguay, Paraguay, México y Bolivia.

Brasil dominó el medallero general de los XIII Juegos Suramericanos, disputados del 12 al 26 de septiembre en la provincia argentina de Santa Fe con la participación de 15 países, y enlazó su cuarta victoria en el historial del torneo.

La delegación brasileña se colgó 312 medallas, de las cuales 122 fueron de oro, 107 de plata y 83 de bronce. Argentina quedó en el segundo lugar con una cosecha de 293 metales, de estos 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce. El tercer lugar fue para Colombia, que acaparó 192 (69-61-62).

Los deportistas más destacados fueron el nadador brasileño Stephan Steverink, sus colegas argentinas Macarena Ceballos y Cecilia Dieleke, así como la venezolana Lismar Lyon, mientras que en atletismo se lucieron el colombiano Ronal Longa, la chilena Martina Weil y la venezolana Orangys Límenez.

El 27 de septiembre, el equipo de Estados Unidos remontó al combinado internacional en el Medinah Country Club, en las afueras de Chicago, y se proclamó campeón de la Copa Presidentes por undécima vez seguida y con la presencia del presidente estadounidense Donald Trump.

Estados Unidos se encontraba contra las cuerdas al llegar abajo 10.5-7.5, mientras al equipo internacional le bastaba con sumar cinco puntos para levantar la copa.

La reacción se logró con tres victorias consecutivas en individuales: Chris Gotterup superó por un hoyo al sudafricano Christian Bezuidenhout, Collin Morikawa venció también 1 arriba al japonés Hideki Matsuyama y Patrick Cantlay derrotó al australiano Adam Scott.

Después, Jacob Bridgeman conectó el putt de par en el último hoyo para vencer al australiano Min Woo Lee y aseguró el título.

El estadounidense Brandon McNulty dio el batacazo en los Mundiales de Ciclismo de Montreal el domingo 27 tras imponerse en solitario en la prueba élite masculina, de 273,4 kilómetros, por delante del australiano Michael Matthews y del neerlandés Mathieu van der Poel.

McNulty es el tercer estadounidense campeón tras Greg LeMond en 1983 y 1989, y Lance Armstrong en 1993.

Los Mundiales comenzaron el 20 de septiembre con el cuarto título consecutivo del belga Remco Evenepoel en la contrarreloj masculina y la victoria de la suiza Marlen Reusser en la femenina.

España consiguió cinco medallas, tres de ellas de oro, y con el júnior Benjamín Noval como protagonista de una actuación en la que también destacaron Alejandra Neira y Héctor Álvarez.

La cita de Montreal reunió a cerca de un millar de ciclistas de alrededor de 100 países y supuso el regreso de los Mundiales a esta ciudad canadiense, 52 años después de la histórica competición de 1974, la primera fuera de Europa.