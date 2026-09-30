Una esquiadora francesa muere tras un alud en la Patagonia argentina

Su esposo, también francés y de 30 años de edad, fue rescatado y se encuentra fuera de peligro en un centro de salud.

Según medios locales, la mujer fue identificada como Juliette Willmann y el hombre como Pierre-Idris Mehdi.

Willmann era una esquiadora profesional que había competido en torneos internacionales de esquí alpino y se encontraba recorriendo distintos destinos de la Patagonia con su esposo, guía de montaña.

La pareja estaba realizando esquí de travesía en el cerro Crestón cuando fue sorprendida por un alud que los arrastró alrededor de 400 metros montaña abajo.

La Gendarmería Nacional se encuentra actualmente investigando el caso para determinar los detalles de lo ocurrido.

De acuerdo con medios locales, la pareja formaba parte de un grupo de cinco personas que esquiaban en la zona.

Ante el desprendimiento, el guía del grupo activó una señal de alarma que puso en marcha un operativo de rescate con participación de personal de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y equipos de salud.

Los primeros en llegar, sin embargo, fueron otros esquiadores que se encontraban en la zona, quienes hallaron a la mujer enterrada a un metro y medio de profundidad, sin signos vitales.

Su compañero, en cambio, fue desenterrado consciente y sin lesiones graves evidentes, por lo que los esquiadores iniciaron el descenso junto a él para acelerar los tiempos de evacuación, antes de que llegaran al lugar los equipos de rescate.

El operativo finalizó hacia la noche del martes, con el traslado del cuerpo de la víctima a El Chaltén.

El cerro Crestón alcanza los 3.100 metros de altura y está ubicado en el sector norte de la cordillera patagónica, en la provincia de Santa Cruz.

La tragedia en el cerro Crestón ocurre semanas después de que expertos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) advirtieran sobre un posible aluvión glaciar que podría afectar directamente a El Chaltén, con características similares al ocurrido en Nepal en agosto pasado.