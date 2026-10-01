Evenepoel, ante su mejor opción de coronarse campeón de Europa por la ausencia de Pogacar

El belga participará en la carrera en línea, en la que fue segundo en 2021 y 2025, y en la contrarreloj, en la que ganó en 2025. Pogacar se cayó en la Vuelta a España y su equipo confirmó que no volvería a correr en 2026, a pesar del significado de unos Europeos en su país natal. Aunque ya se ha visto al líder del UAE rodando en bicicleta durante su recuperación, no ha sido seleccionado por Eslovenia, que tendrá en Primoz Roglic a su líder tanto en línea como en contrarreloj.

Tampoco estarán en Liubliana el neerlandés Mathieu van der Poel, quien decidió, después del bronce en el Mundial, poner fin a su temporada; el belga Wout van Aert, que confirmó que volverá directamente para el ciclocrós; el francés Paul Seixas, que centra su preparación en el Giro de Lombardía; ni el danés Jonas Vingegaard, que abandonó en el Europeo de 2025 y lleva sin competir desde el Tour de este año, en el que sufrió una aparatosa caída.

Otros rivales para Evenepoel y Roglic serán el danés Mads Pedersen y el español Juan Ayuso. El primero se quedó cerca de las medallas en Montreal jugando un papel secundario durante casi toda la prueba, y el segundo acude a Liubliana con muchos compañeros diferentes respecto a los del Mundial, incluyendo la baja de Enric Mas.

En categoría femenina, la suiza Marlen Reusser (Movistar) y la neerlandesa Demi Vollering (FDJ-Suez), recién coronadas campeonas del mundo, son las favoritas en contrarreloj y en línea, respectivamente, para repetir los títulos que lograron en 2025.

La española Paula Blasi (UAE) tratará de resarcirse de su caída en el Mundial un año después de ganar el Europeo en categoría sub-23. Blasi, vigente ganadora de la Vuelta a España, no acabó la prueba en línea en Montreal y terminó en un discreto decimoctavo puesto en la contrarreloj.

Además, el Europeo será una oportunidad de consolidarse para talentos emergentes que ya han tenido protagonismo en los Mundiales, como los españoles Benjamín Noval y Alejandra Neira, campeones en línea en la categoría júnior; Héctor Álvarez, doble medallista en sub-23 masculino; o la eslovaca Viktoria Chladonova, oro en sub-23 femenino.

Las carreras en línea se disputarán antes (del 2 al 4 de octubre) que las contrarrelojes (el 6, por relevos mixtos, y el 7, todas las individuales). Abren el calendario el primer día de competición la categoría tanto masculina como femenina sub-23.

A esas dos carreras les seguirán las pruebas júnior masculina y élite femenina, para terminar el domingo con la júnior femenina y la élite masculina. Todas se articulan en torno a un circuito de 22,1 kilómetros en el que el protagonista es el ascenso a Mozjanca (2,1 kilómetros al 10,2 % de pendiente media, con máximos del 15,8 %).

La prueba júnior masculina dará cinco vueltas a ese circuito, y la femenina, tres. En sub-23, las mujeres lo rodearán cuatro veces, mientras que los hombres harán un primer tramo de 75,5 kilómetros antes de dar tres vueltas.

En élite, el tramo inicial será de 85,7 kilómetros, para después recorrer el circuito dos veces en categoría femenina y cinco en masculina. La contrarreloj, igual para todas las categorías, consistirá en dar una vuelta al circuito.