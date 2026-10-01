Los Medias Blancas regresan a octubre en un mundo muy distinto al de 2005

El regreso tiene una dimensión especial por el tiempo transcurrido. La última vez que los Medias Blancas jugaron en este mes fue el 26 de octubre de 2005, cuando conquistaron la Serie Mundial al barrer por 4-0 a los Astros de Houston y pusieron fin a una espera de 88 años, desde su anterior título en 1917.

Dos décadas después, Chicago vuelve a la fase final en 2026 tras eliminar en la ronda de comodines al mismo equipo al que derrotó en aquella histórica Serie Mundial.

En 2005, los Medias Blancas todavía eran una franquicia que esperaba romper una maldición histórica. En 2026, su regreso a las eliminatorias convierte aquel campeonato en el punto de referencia inevitable de una nueva etapa.

El contraste empieza fuera del terreno de juego. Cuando Chicago ganó aquel título, el iPhone no existía, Instagram y WhatsApp tampoco, TikTok quedaba a años de distancia y YouTube apenas había comenzado a funcionar unos meses atrás. Facebook acababa de ser creado y las redes sociales todavía no habían transformado la manera de consumir deporte.

Además, la franquicia de alquiler de videos Blockbuster aún operaba, el galón de gasolina rondaba en Estados Unidos los 2,27 dólares y Netflix, el gigante del 'streaming', enviaba por correo discos en DVD a sus suscriptores.

El aficionado seguía los partidos por televisión, radio o prensa escrita. Las estadísticas llegaban principalmente por las transmisiones y los periódicos. Un video no se convertía en viral en segundos y un teléfono móvil todavía estaba lejos de ser la pantalla desde la que hoy se puede seguir prácticamente toda una temporada.

El venezolano Ozzie Guillén dirigía a los Medias Blancas cuando aquel equipo ganó cuatro partidos consecutivos en la Serie Mundial para convertirse en campeón.

En octubre de 2005, Shohei Ohtani tenía once años, Aaron Judge trece y Mike Trout catorce. Ninguno había debutado en las Grandes Ligas. Barry Bonds, Derek Jeter, Alex Rodríguez e Ichiro Suzuki eran algunas de las grandes figuras de aquel momento, mientras Albert Pujols comenzaba a construir una carrera histórica.

Han pasado veintiún años desde aquella noche. Durante ese tiempo cambiaron los protagonistas, los métodos de análisis, la tecnología, las transmisiones y la manera en que los aficionados siguen el béisbol. Una generación de peloteros se retiró y otra llegó a las Grandes Ligas.

Los niños que celebraron aquel campeonato son ahora adultos. Algunos de los aficionados que acudieron al estadio en 2005 pueden regresar, ahora acompañados por sus hijos o hijas para ser testigos de cómo estos sorprendentes Medias Blancas se medirán, desde este sábado, a los Guardianes de Cleveland en su búsqueda de un nuevo billete a la Serie Mundial de las Grandes Ligas.