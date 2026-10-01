Más de 8.000 competidores tomarán parte en los Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay

Los juegos regresan a Latinoamérica tras la edición de 2022 acogida por Argentina.

Se disputarán 11 modalidades, un deporte electrónico y 40 disciplinas vinculadas con el patinaje, como 'skateboarding' y 'downhill'.

Este jueves, los participantes cumplieron sus últimos ajustes, conocieron los pabellones de competición y terminaron de instalarse.

Deportistas como el brasileño Augusto Akio, quien se colgó la presea de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024, y su compatriota Rayssa Leal, doble medallista olímpica a sus 18 años, son dos de los deportistas para seguir en los juegos.

También han llegado a la capital paraguaya estrellas consagradas como la británica de raíces japonesas Sky Brown, una de las 'skater' más influyentes del mundo, y el joven español Egoitz Bijueska, quien con solo 15 años ya lidera el escalafón mundial de la modalidad Park.

La organización explicó que estos deportistas hacen parte de las más de 15.000 personas, entre deportistas, jueces, equipos técnicos, entrenadores y acompañantes, que arribaron a Paraguay desde el comienzo de la semana.

El Mundial tendrá como sede principal los escenarios del Comité Olímpico Paraguayo (COP), la Secretaría Nacional de Deportes (SND) y la Costanera de Asunción, donde transcurrirán las pruebas de velocidad al aire libre.

Paraguay ya había adelantado en marzo de 2025 que acogería el Mundial de patinaje, un evento bienal que tuvo su primera edición bajo el nombre 'World Skate Games' en 2019, si bien contó en 2017 con el precedente de los 'World Roller Games', que se llevaron a cabo en la ciudad china de Nankín.