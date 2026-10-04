13-30. Los Colts se aprovechan de unos Commanders lastrados por las lesiones

A los Commanders se les suman los problemas, después de la grave lesión de codo que ha dejado fuera a Jayden Daniels desde el pasado 20 de septiembre.

Y eso que el juego en el Tottenham Hotspur Stadium había empezado de la mejor forma para Washington, que abrió el partido con dos goles de campo de Drew Stevens, desde 31 y 29 yardas, para tomar una ventaja de 6-0.

Indianápolis respondió antes del descanso con una carrera de cinco yardas de Jonathan Taylor y un gol de campo de 48 de Spencer Shrader, para marcharse por delante 10-6.

Los Colts volvieron a golpear en su primera posesión de la segunda mitad. Taylor anotó de nuevo con una carrera de cinco yardas, culminando una corta serie de cuatro jugadas. Washington redujo la diferencia poco después, cuando Athan Kaliakmanis conectó un pase de 47 yardas para Treylon Burks.

El novato Kaliakmanis encontró a Burks para el 17-13 tras una ofensiva de 70 yardas en cinco jugadas, pero Indianapolis neutralizó ese impulso con un gol de campo de 52 yardas de Shrader.

Daniel Jones aseguró el triunfo de Indianápolis en el último cuarto. El mariscal de campo culminó una ofensiva de 52 yardas con una carrera de cuatro para el 27-13, a 11.38 del final. Washington no volvió a anotar y los Colts completaron una segunda parte de 20 puntos.

El partido se complicó desde el primer cuarto para los Commanders. Marcus Mariota, titular por la lesión de codo de Jayden Daniels, sufrió una lesión en la rodilla derecha al ser capturado en un tercer down por Adetomiwa Adebawore y Laiatu Latu.

Mariota abandonó el campo tras la jugada y se dirigió al vestuario para ser evaluado. Washington confirmó antes del descanso que no regresaría al encuentro. El sustituto fue Athan Kaliakmanis, novato de séptima ronda procedente de Rutgers, en su primera aparición de temporada regular en la NFL.

Indianápolis mejoró su balance a 2-2 en la temporada regular con la victoria de Londres, mientras Washington bajó a 1-3.