30-27. Mahomes enseña el camino a Chiefs, que sigue con paso perfecto

Además de los dos pases de 'touchdown', Mahomes pasó para 225 yardas.

También destacó con Kansas City Kenneth Walker III, quien corrió para 177 yardas y sumó dos viajes a las diagonales.

Por Las Vegas, que sufrieron su primera derrota de la temporada, Kirk Cousins acumuló 365 yardas y un pase de 'touchdown', además sufrió una intercepción.

Kansas City estuvo abajo en el marcador prácticamente todo el partido.

A cuatro minutos del final los Chiefs perdían por 17-19, pero a Mahomes le bastaron un par de ofensivas relámpago, que Walker coronó con dos escapadas a las diagonales, para dar la vuelta y consumar su superioridad.

En otro partido, San Francisco 49ers también alargaron su racha victoriosa en la campaña con su triunfo por 14-24 sobre los Denver Broncos, que acumulan dos ganados y dos perdidos.

Brock Purdy lució en los controles de los gambusinos con 218 yardas y dos conexiones de anotación.

Por Denver, Bo Nix pasó para 214 yardas y un 'touchdown'.

En Seattle, Sam Darnold guió, con dos envíos a la zona pintada, a los Seahawks para derrotar por 23-30 a Los Angeles Chargers.

Emanuel Wilson y Rashid Shaheed tuvieron una anotación por acarreo, cada uno, para sellar la victoria.

Con los Chargers, Justin Herbert sumó 189 yardas y una conexión de anotación; sufrió dos intercepciones y fue capturado en cuatro ocasiones.

También este domingo, Minnesota Vikings conservaron su condición de invictos al superar por 15-10 a Miami Dolphins, que se mantienen sin ganar luego de cuatro partidos.

Will Reichard fue clave en la victoria, pues acertó cinco intentos de gol de campo, que aportaron 15 puntos de su equipo.

Más tarde cerrará la actividad dominical con el partido entre Detroit Lions y Carolina Panthers.

La semana cuatro de la NFL concluirá este lunes con la visita de Atlanta Falcons a New Orleans Saints.