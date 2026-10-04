Alemania agranda su leyenda y recupera el cetro de la Liga de Naciones de salto

El equipo alemán, actual campeón del mundo el pasado agosto en Aquisgrán (Alemania), tuvo que recurrir al talento del número 1 del ránking mundial Richard Vogel para vencer en el desempate al tres veces medallista olímpico -oro en Atenas 2004- el brasileño Rodrigo Pessoa.

Con nueve países en competición en la arena del Real Club de Polo de Barcelona, Brasil y Alemania habían empatado al finalizar las primeras dos rondas con solo cuatro puntos provocados por un derribo por equipo.

Así pues, fue necesaria una ronda de desempate en la que solo participaba un binomio; Rodrigo Pessoa montó a ‘Major Tom’ y, desafortunadamente, derribó el primer obstáculo, al igual que hiciera en la primera ronda, con un tiempo de 39,48 segundos, mientras que Vogel saltó con ‘Cloudio’ y apagó el crono en 40,85 segundos rozando el último tablón que quedó en pie y le otorgó un recorrido perfecto.

“Me gusta crear drama”, bromeó el alemán ante la prensa y aprovechó la ocasión para agradecer a sus compañeros por ponerle en una situación “cómoda” al final: “Fue mi culpa tirar ese obstáculo en la segunda ronda, me quedé un poco lejos y luego en el desempate pude recuperar. Los verdaderos héroes son Marcus y Jörne con sus dobles ceros”.

El equipo alemán recupera así el cetro de la Longines League of Nations, organizada por la Federación Ecuestre Internacional (FEI), que ya había ganado en 2023 y 2024, esta vez con un equipo formado por Marcus Ehning montando a ‘Coolio 42’ -ganador de la Copa de S.M. la Reina ayer en el CSIO Barcelona-, Sophie Hinners con ‘Iron Dames my Prins’, Jörne Sprehe con ‘Toys’, y el mencionado Vogel y ‘Cloudio’, que fue nombrado mejor caballo de la temporada.

Por parte de Brasil, que estuvo cerca de acabar con 21 años de dominio europeo en esta prueba, formó con Pessoa y ‘Major Tom’, Stephan de Freitas Barcha con ‘Chevaux Primavera Imperio Egipcio’, João Victor Castro Aguiar Gomes de Lima con ‘Cashpaid J&F’, y Pedro Junqueira Muylaert montando a ‘Gemme Villers’.

La clasificación final fue Alemania, Brasil, Bélgica, Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña, Irlanda, Francia y España.

En la primera ronda, con cuatro binomios por equipos, Alemania se puso en cabeza con tres de sus competidores sin derribos y solo la amazona Sophie Hinners sumó una penalización, por lo que su puntuación fue descontada y los germanos acabaron con cero.

En esta fase completaron los tres primeros puestos Bélgica con un punto y Brasil con cuatro puntos, mientras que España acabó en sexta posición; aunque, una aciaga segunda ronda hizo que el equipo español terminase último en esta edición.

El combinado nacional estuvo formado por Armando Trapote con ‘Matilda’, Carlos Bosch Cebrián con ‘Jaguar vd Berghoeve’, Luis Jesús Escobar con ‘Edesa's Jento de Belle Vue’ y Julio Arias Cueva con ‘Filou du Manoir’, que fue el único binomio español en realizar un doble ‘cero’.

Trapote, que este año finalizó en décima posición los Campeonatos del Mundo 2026, comentó a EFE que esta mañana tuvo que tomar la decisión de cambiar el caballo con el que iba a competir porque amaneció con “una pata hinchada y entonces estaba un poco molesta”, por lo que tuvo que saltar con ‘Matilda’, un caballo joven que era la primera vez que saltaba los 1,60 metros de la categoría cinco estrellas y, para él, “ha rozado casi la perfección” en la primera ronda.

Sobre las condiciones de la pista tras el fin de semana afectado por la alerta roja por tormentas, el jinete hispanomexicano destacó que “la organización ha hecho todo porque el concurso saliera adelante, incluso con el clima que se presentaba” y que obligó a modificar el programa del fin de semana.

Por su parte, Carlos Bosch, debutante con España en torneos de máxima categoría internacional, reconoció no haber montado como le hubiese gustado -obtuvo 12 puntos en la primera manga y 8 en la segunda-, pero se mostró confiado para próximas citas y “poquito a poco ir cogiendo el sitio”.