Los Bills pierden el invicto, los Rams fulminan a los Eagles y Lamar Jackson da el susto

Una recepción espectacular de Efton Chism III tras un pase de 23 yardas de 'quarterback' Drake Maye completó la remontada 29-26 de los Patriots en Buffalo cuando faltaban 1.50 minutos en el cuarto período.

Los Bills, en los que Josh Allen sumó 253 yardas, dio un pase de 'touchdown', anotó uno por tierra y fue interceptado una vez, perdieron su primer partido del curso y el primero de siempre en su nuevo estadio, estrenado en esta campaña.

En Philadelphia, los Eagles volvieron a perder después del gris revés sufrido el lunes en Chicago ante los Bears.

Incluso en una tarde en la que el pasador Matthew Stafford sufrió dos intercepciones y no dio pases de anotación, los Rams encontraron el camino de la victoria con anotaciones por tierra de Kyren Williams y Puka Nacua en los últimos cuatro minutos.

Los Ravens sellaron un importante triunfo por 24-18 contra los Titans para dar continuidad a la victoria de Río ante los Cowboys, aunque acabaron en apuros por las condiciones de Lamar Jackson.

El 'QB' se lesionó cuando llevaba 222 yardas lanzadas y dos pases de anotación. Le sustituyó Tyler Huntley con ocho de nueve en pases y 63 yardas, sin pases de anotación ni intercepciones.

En Dallas, Los Cowboys doblegaron a los Houston Texans en un derbi texano en el que CeeDee Lamb firmó 17 recepciones y el 'touchdown' del triunfo a falta de cuarenta segundos para el final.

En el Soldier Field, los Chicago Bears no echaron de menos a su pasador titular Caleb Williams, baja por segundo partido consecutivo por una lesión muscular, y doblegaron 23-12 a los New York Jets con una sobresaliente actuación por tierra (242 yardas en tota) de D'Andre Swift y Kyle Monagai.

Monangai sumó 146 yardas y dos 'touchdown', mientras que Swift recorrió 58. Los Jets no pasaron de las 59 yardas por tierra a nivel grupal, y su 'quarterback', Geno Smith, solo pasó para 119 yardas (8 de 15), con un pase de anotación de 58 yardas para Isaiah Williams.

Los Green Bay Packers, rivales divisionales de los Bears, triunfaron por 17-14 en el campo de los Tampa Bay Buccaneers. El 'QB' de los Packers Jordan Love dio dos pases de anotación y sumó 197 yardas.

En el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, los Indianápolis Colts arrollaron 30-13 a unos Washington Commanders que, tras no poder contar con su mariscal de campo titular, Jayden Daniels, también perdieron a su sustituto, Marcus Mariota, por una lesión de rodilla, en el partido de temporada regular de la NFL disputado en Londres.

A los Commanders se les suman los problemas, después de la grave lesión de codo que ha dejado fuera a Jayden Daniels desde el pasado 20 de septiembre.