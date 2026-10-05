Bilic exige otra cara a Croacia : "Cuando las cosas están ardiendo, exigen una reacción"

Bilic lanzó un mensaje de ánimo a la afición en una rueda de prensa ofrecida junto al capitán croata, Luka Modric, en el estadio Poljud de Split, donde mañana, martes, se enfrentarán con España, líder del grupo con tres victorias, en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

"El partido contra Inglaterra fue la mayor derrota en nuestra historia y se recordará por el resto de nuestras vidas. Les dije a los jugadores que estos no son partidos que se olviden simplemente. Pero hay un dicho: ‘¿Quién sabe por qué esto es en realidad bueno?’ Estas son las situaciones en las que las cosas están ardiendo y exigen una reacción", sostuvo.

Después de la debacle en Rijeka, exigió "una reacción" en "el partido más duro posible, contra los campeones del mundo", pero puntualizó que "es la mejor oportunidad posible".

"Poljud es exigente, pero es el mejor lugar para mostrar la máxima intensidad y compromiso, algo que tiene que sentirse hasta la gran muralla china. Creo que podemos conseguir puntos, y estoy seguro de que seremos mejores", presagió.

El técnico croata, que tomó las riendas de la selección después del pasado Mundial tras una primera etapa entre 2006 y 2012, confesó estar más que decepcionado, "enfadado" porque la selección balcánica jugó "sin ninguna energía", y advirtió de que ante España, deberá está al "máximo nivel" y que España lo esté ligeramente inferior para tener opciones.

"Desde 1994, la receta ha sido la misma: máximo compromiso, concentración, cumplir con nuestras tareas y solo entonces la calidad. No voy a hundirme. Estoy esperando el partido”, apostilló.

Bilic admitió que el objetivo era ganar la Liga de Naciones, pero que tras perder ante Inglaterra y España (4-1), la aspiración tiene que ser amarrar el tercer puesto frente a la República Checa para no descender en la Liga de Naciones.