Giorgian de Arrascaeta gana el Charrúa a mejor deportista uruguayo en el extranjero

El jugador del Flamengo fue distinguido en una ceremonia llevada a cabo en el teatro Bartolomé Macció del departamento (provincia) de San José, a la que acudieron decenas de deportistas ternados en diferentes categorías, pero en la que él no pudo estar.

La edición de este año distinguió los hechos destacados del deporte uruguayo ocurridos entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.

De Arrascaeta conquistó con su equipo en ese año el Campeonato Brasileño 2025, la Copa Libertadores 2025 y el Campeonato Carioca 2026. El torneo continental lo tuvo como gran figura.

Asimismo, se convirtió en el nuevo 'Rey de América' tras ser el futbolista más votado de la edición 40 de la tradicional encuesta 'América le responde a El País', que elige cada temporada al mejor jugador del continente.

Los restantes premios Charrúa de Plata entregados este lunes fueron para la atleta Julia Paternain (Hazaña Deportiva), la gimnasta Isabella Marenco (Revelación Deportiva) y el surfista Ignacio Pignataro (Mejor Performance en el Exterior).

Mientras tanto, el ciclista Thomas Silva se llevó el premio Embajador del Deporte tras una temporada en la que hizo historia al convertirse en el primer deportista del país sudamericano en ganar una etapa del Giro de Italia y en vestir la 'maglia' rosa.