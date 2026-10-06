Alaba: "Hablé con muchos amigos que han jugado en Italia, como Modric o Ribéry"

"No es la primera vez en mi carrera que voy a asumir el papel de hermano mayor, ya me ha ocurrido antes. Soy una persona a la que siempre le ha gustado asumir responsabilidades, también en la selección austríaca, donde soy uno de los jugadores más experimentados", dijo el defensa central, ganador con 38 títulos durante su carrera en Alemania y en España.

"Personalmente, siempre he intentado desempeñar ese papel, también en el Bayern Múnich y en el Real Madrid, así que no es nada nuevo para mí", agregó.

Alaba, que llega al Udinese tras su etapa en el Real Madrid, explicó que su decisión estuvo muy vinculada al proyecto deportivo que le presentó el técnico del conjunto italiano, Kosta Runjaic.

"Hablé principalmente con el entrenador. Él me convenció del proyecto que hay aquí y me tomé el tiempo necesario para tomar esta decisión. Con el tiempo, me convencí de que este era el camino correcto para mí, porque creo que es el paso adecuado para mi carrera, tanto a nivel personal como profesional. Por eso elegí el Udinese", explicó.

El internacional austríaco, que no juega un partido oficial desde hace varios meses debido a sus problemas físicos y que alegó que por el momento no renuncia a la selección, aseguró que se encuentra preparado para volver a competir después de haberse incorporado la pasada semana a los entrenamientos con el equipo.

"Me siento muy bien, me siento preparado para jugar. La semana pasada empecé a entrenar con el equipo y me vino muy bien. Hemos trabajado mucho y durante las últimas semanas también he entrenado mucho, así que puedo decir que estoy bien y que me siento muy bien", señaló.

Sobre su posición en la pizarra, Alaba explicó que en los últimos años se ha asentado como defensa central, aunque mantiene su habitual "polivalencia".

"En los últimos años he jugado principalmente como defensa central y personalmente creo que es la posición en la que puedo rendir mejor, pero también puedo jugar en otras posiciones", subrayó.

Alaba se mostró además ilusionado con la oportunidad de disputar la competición italiana, un torneo "con una calidad muy alta". "Es una de las mejores ligas del planeta, de Europa, y estoy realmente feliz de poder vivir una experiencia aquí", recalcó.

Alaba se formó en las categorías inferiores del Austria Viena, y a los 16 años fue fichado por el Bayern Munich, con quien conquistó dos 'Champions', dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y diez Bundesligas, entre otros.

Después jugó en el conjunto madridista, donde levantó dos Ligas de Campeones, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.