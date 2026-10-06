Bilic se queja del árbitro por la roja y el segundo gol y elogia la reacción de Croacia

"Creo que merecíamos al menos un punto. Obtuvimos lo que pedimos al equipo, es decir, una reacción a lo que sucedió hace unos días, que no fue ni agradable ni fácil de superar. La reacción fue excepcional (...) Estoy muy satisfecho con el rendimiento", elogió Bilic de sus futbolistas en declaraciones a la televisión croata tras la derrota ante España (1-2) en Split este martes en la fase de grupos de la Liga de Naciones.

A juicio del técnico balcánico, la falta de Perisic no debió ser segunda amarilla: "Cuando miras el VAR y ves lo que hace Cucurrella, se mete ahí, es astuto".

También observó un posible fuera de juego en el segundo tanto español. "Había un jugador que obstruyó a Livaković después del disparo de Merino", reprochó.

No obstante, el seleccionador croata lamentó las ocasiones perdidas para poder haber ampliado la ventaja al descanso: "Cuando quieres vencer a España, tienes que aprovechar tus oportunidades. Ellos tienen que fallar en una o dos cosas, o cometer uno o dos errores, y tú tienes que castigarlos. Fue al revés. Creo que deberíamos haber ido dos goles arriba al medio tiempo, pero no lo estuvimos".

Bilic aplaudió la reacción de sus jugadores tras la abultada derrota ante Inglaterra: "A veces puedes jugar un poco mejor, a veces un poco peor, pero el compromiso, la responsabilidad, el deseo y la pasión deben ser siempre el estándar. Cuando somos así, podemos competir con cualquiera, incluso con los mejores".