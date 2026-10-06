El nuevo inversor de LIV se compromete a aportar 300 millones para reflotar la liga

BC Partners Credit informó en un comunicado de que este fondo busca facilitar el proceso de reestructuración de LIV sobre una base financiera ″sólida, sostenible y centrada en el trabajo en equipo″ con el fin de asegurar su futuro a partir de 2027.

El anuncio de la entidad de crédito privado llega un mes después de que LIV comunicara la solicitud de bancarrota ante un tribunal de Nueva York y esbozara algunos de los ejes de su nuevo proyecto, en el que pretende que los jugadores pasan a ser copropietarios tanto del circuito como de los equipos que lo integran y que tengan voz en el diseño de la competición.

″Otorgar a los jugadores una participación real y activa en la liga y los equipos es una oportunidad única en el golf profesional y alinea a todos en torno al éxito a largo plazo del producto, tanto para el deporte como para los aficionados", sostiene el director de BC Partners Credit, Ted Goldthorpe.

Para la empresa financiera, el formato por escuadras de LIV, una de sus señas de identidad desde que nació en 2022, al igual que la ausencia de corte en los torneos, ofrece ″una experiencia única y valiosa que puede complementar y fortalecer el ecosistema del golf en general″.

"Invitamos a quienes quieran ayudar a construir una liga de golf sólida y sostenible a unirse a nosotros", añade Goldthorpe.

Entre las principales estrellas que aún sigue ligados a LIV por sus contratos están el español Jon Rahm y el estadounidense Bryson DeChambeau, si bien aún no han confirmado si tienen intención de seguir o no ligados al nuevo proyecto.

En el caso de Rahm, principal acreedor de LIV con 7,4 millones de dólares (unos 6,5 millones de euros), según la documentación presentada tras la solicitud de quiebra, afirmó el pasado día 15 que no será hasta final de temporada cuando aclare si participará o no en LIV 2.0 al asegurar que debe resolverse "un largo proceso legal antes de que muchas cosas puedan concretarse".