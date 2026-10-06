Italia sucede a Noruega como campeona de Europa júnior de relevo mixto

El combinado italiano terminó su intento en un tiempo de 1h07:22.19. Italia sucede en el palmarés de la prueba a Noruega, campeona de Europa en 2025, en un podio que completaron Polonia, que paró el cronómetro en 1h07:45.21, y Suiza (1h07:52.27).

Todas las rutas de estos Europeos se articulan en torno a un circuito de 22,1 kilómetros en el que el protagonista es el ascenso a Mozjanca (2,1 kilómetros al 10,2 % de pendiente media, con máximos del 15,8 %). El relevo mixto, tanto en categoría júnior como en absoluta, consistía en dar dos vueltas al circuito, una los hombres y otra las mujeres.

Las contrarrelojes individuales de todas las categorías, todas ellas de una vuelta al circuito, cerrarán los Europeos el miércoles.