Jarno Widar sorprende a Pidcock y Jorgenson y suma su primera victoria como profesional

En una carrera tradicionalmente utilizada como preparación para el Giro de Lombardía, que se disputa este sábado, Widar sucede en el palmarés al esloveno Tadej Pogacar, quien se impuso en 2025 tanto en esta carrera como en la 'clásica de las hojas muertas', en la que estará ausente en 2026 después de cinco victorias consecutivas.

Se subieron al podio como segundo y tercero Pidcock y Jorgenson, con el mismo tiempo. Widar está completando su primer año como ciclista profesional después de terminar su etapa sub-23 como campeón de Europa de la categoría.

El recorrido se componía de un circuito al que los ciclistas deberían dar cinco vueltas cortas y dos largas, repleto de subidas y bajadas y sin apenas metros llanos para recuperar las piernas, con los explosivos ascensos a Montello y Casciago como grandes protagonistas.

En la fuga inicial se metieron los italianos Matteo Turconi (Bardiani) y Tomasso Nencini (Solution Tech), el canadiense Noah Ramsay (Alpecin), el suizo Fabian Weiss (Tudor) y el ucraniano Kyrylo Tsarenko (Solution Tech).

Por detrás, el Pinarello Q36.5 del británico Tom Pidcock asumió los galones de neutralizar la fuga, reafirmando su condición de favorito, y el pelotón se reagrupó a falta de menos de 50 kilómetros para la meta. Entonces empezó la acción entre los favoritos.

Los ataques en la parte frontal del pelotón terminaron con un nuevo terceto de escapados, formado por Quinn Simmons (Lidl-Trek), Davide Piganzoli (Visma) y Mikkel Frolich Honoré (EF Education). Por detrás trató de saltar Lenny Martinez (Bahrain), pero no logró soltar a los Visma.

De nuevo, el equipo Pinarello Q36.5, con Tom Pidcock todavía de tapado, asumió la responsabilidad de neutralizar la fuga. Los tres de delante tenían en torno a 13 segundos de ventaja; cuando el grupo principal tuvo a los fugados al alcance de su mano, Simmons reaccionó con otro ataque para irse en solitario.

A Simmons lo neutralizó en el siguiente repecho su compañero de selección Brandon McNulty (UAE), vestido con su flamante maillot de campeón del mundo, a falta de 16 kilómetros para el final. Entonces, trató de sorprender Filippo Zana (Soudal), pero su aventura en solitario duró poco.

El ataque de Pidcock llegó en la penúltima subida del día. Cambió de ritmo y solo Jarno Widar (Lotto) y Matteo Jorgenson (Visma) pudieron seguir su ritmo. El británico tuvo que discutir con el estadounidense del Visma sobre su falta de colaboración en los relevos, con el pelotón a menos de 15 segundos.

En la bajada, el líder del Q36.5 cogió su postura aerodinámica y la diferencia empezó a aumentar. Widar, Jorgenson y Pidcock llegaron al ascenso definitivo con más de 30 segundos de ventaja con los Visma controlando cualquier otro intento de ataque desde el pelotón. En la llegada, atacó primero el belga, y sus rivales de la fuga no pudieron reaccionar a tiempo.