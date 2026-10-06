Martes, 6 de octubre de 2026

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. Entre otros amistosos en el continente americano, Colombia se enfrenta a Perú en Miami, Estados Unidos recibe a Canadá en St. Paul (Minnesota), México a Chile en Los Ángeles. (Texto) (Foto)

Redacción Deportes. La selección española, líder de su grupo con pleno de victorias, se enfrenta este martes en la cuarta jornada de la Liga de Naciones en el estadio Poljud de Split a una Croacia herida y abochornada tras perder el sábado en Rijeka ante Inglaterra por un contundente 0-7.

Tokio. El español Carlos Alcaraz, primer favorito y defensor del título, se enfrenta este martes en la final del Abierto de Tokio al checo Jiri Lehecka, al que ha superado en tres de los cuatro enfrentamientos previos.

Pekín. El serbio Novak Djokovic, tercer cabeza de serie, persigue este martes ante el australiano Alex de Miñaur, quinto favorito, su séptimo título en el Abierto de Pekín de tenis tras verse beneficiado por la descalificación del ruso Daniil Medvedev en semifinales.

Sao Paulo. Las plataformas y los anuncios de apuestas deportivas y casinos en línea están prohibidos en Brasil desde este martes por orden del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en campaña para renovar su mandato.

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- Se reanudan los Campeonatos de Europa de ciclismo en carretera, en Liubliana (hasta 7). Pruebas contrarreloj de relevos por equipos mixtos júnior y elite.

- Amistoso Argentina-Benín, último partido de Leo Messi con la selección albiceleteste, en Buenos Aires (Estadio Monumental) (23.00 GMT). (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA)

- Amistosos India-Uruguay (14.00 GMT), Jordania-Venezuela (17.00), Colombia-Perú (23.45) y EEUU-Canadá (00.00) y México-Chile (02.30).

- Liga de Naciones. 4ª jornada (FOTO): Croacia-España, en Split e Inglaterra-República Checa, en Londres (18:45 GMT).

- Juicio Maradona. Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Brasil Apuestas. Las plataformas y los anuncios de apuestas deportivas y casinos en línea están prohibidos en Brasil desde este martes por orden del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en campaña para renovar su mandato. (FOTO) (VÍDEO)

- Liga de Naciones de la Concacaf. Comentarios de los partidos entre las selecciones de Guatemala y Surinam, y Martinica y El Salvador.

- Finales de los Torneos ATP 500 de Tokio, entre Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka (09.00 GMT), y Pekín, entre Novak Djokovic y Alex de Miñaur (13.00) (FOTO).

- Torneo WTA 1.000 de Pekín (hasta 11).

Redacción EFE Deportes