Miércoles, 7 de octubre de 2026

Santiago de Chile. La selección chilena da pasos sobre arenas movedizas, no solo por los resultados de sus partidos amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México, sino porque sin un seleccionador en propiedad para liderar el desafío a 2030 su necesaria reconstrucción carece de solidez ya que los planes del técnico interino Nicolás Córdova no parecen echar raíces. Por María José Rey.

Ciudad de Panamá. La gira de la selección de Panamá por Asia dejó una certeza, una esperanza y dos asignaturas pendientes. La plantilla dirigida por Thomas Christiansen tiene una base de jugadores experimentados y competitivos. Las jóvenes figuras convocadas ilusionan. Pero la Roja necesita trabajar para anotar goles y controlar más tiempo el balón. Por Rogelio Adonican Osorio.

Madrid. El primer parón de selecciones de la temporada, ampliado a dieciséis días y hasta cuatro encuentros por equipo, dejó 69 futbolistas de clubes de las cinco grandes ligas con algún problema físico. Entre los internacionales absolutos, 57 de los aproximadamente 733 convocados sufrieron una lesión, un golpe o molestias: casi uno de cada trece. Por Juan José Lahuerta.

Barcelona. El delantero brasileño Gabriel Jesús asegura en una entrevista con la Agencia EFE que su compañero en el Barcelona Lamine Yamal le recuerda a su compatriota Neymar, a quien considera el mejor futbolista con el que ha jugado, y explica que la trayectoria de Ronaldo Nazario le sirvió de inspiración para superar las lesiones que ha sufrido en los últimos años.

Pekín. La estadounidense Coco Gauff se enfrenta a la belga Elise Mertens, la ucraniana Elina Svitolina y la polaca Iga Swiatek a las también norteamericanas Ann Lie e Iva Jovic, y la china Zheng Qinwen a la armenia Alina Charaeva este miércoles en los cuatro últimos duelos de octavos de final del torneo WTA 1.000 de Pekín.

Shanghái (China). El alemán Alexander Zverev, el español Carlos Alcaraz, el estadounidense Ben Shelton y el serbio Novak Djokovic, todos ellos exentos de la primera ronda, encabezan la lista de participantes en el torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái, que comienza este miércoles y termina el domingo el 18 de octubre.

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- Acaban los Campeonatos de Europa de ciclismo en carretera, en Liubliana. Pruebas contrarreloj junior, sub-23 y elite femeninas y masculinas.

- Liga de Naciones. Temas de análisis tras las primeras cuatro jornadas.

- El parón pasa factura: 69 afectados y uno de cada trece internacionales tocado. Por Juan José Lahuerta. (FOTO)

- Entrevista al delantero brasileño del Barcelona Gabriel Jesus. (FOTO) (VÍDEO)

- Previa del Abierto de España, que se juega de jueves a domingo en el Club de Campo Villa de Madrid. Información de Carlos Pérez Gil. (FOTO)

- Previas del Gran Premio de Indonesia, 17ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito Mandalika. (INFOGRAFÍA)

- Torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái (China) (hasta 18). (FOTO)

- Torneo WTA 1.000 de Pekín (hasta 11). (FOTO)

Redacción EFE Deportes