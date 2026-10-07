Benjamín Noval hace valer el maillot arcoíris y gana también la crono del Europeo

El segundo lugar fue para el danés Malthe Risbjerg (29:47.01), a apenas tres centésimas, y el tercero, para el belga Vic de Smet (29:54.64). Noval, coronado dos semanas antes doble campeón del mundo júnior en Montreal (Canadá), había terminado decimosexto la prueba en línea de su categoría en estos Europeos, carrera en la que había sido su compañero de selección Aitor Martínez quien había sumado medalla para España, de plata.

El primer puesto de Noval se une al oro de Alejandra Neira en la crono júnior femenina. Además, es la primera vez en la historia de los Europeos que un español gana una medalla contra el reloj en categoría júnior masculina.

Todas las rutas de estos Europeos se articularon en torno a un circuito de 22,1 kilómetros en el que el protagonista era el ascenso a Mozjanca (2,1 kilómetros al 10,2 % de pendiente media, con máximos del 15,8 %). En las pruebas individuales contrarreloj, el recorrido consistía en dar una vuelta al circuito.

El asturiano tomaba la salida en último lugar, vestido con el maillot arcoíris. En el paso por el primer control intermedio, al terminar la subida a Mozjanca, ya sacaba 15 segundos (14:06.85) al belga Vic de Smet (14:21.85), que había empezado su intento justo antes que Noval.

Desde ahí, el doble campeón de España y doble campeón del mundo siguió su camino. En el segundo punto de control, tras la bajada, la diferencia se había reducido con el belga y con el danés Malthe Risbjerg, que se puso segundo provisional, pero Noval les seguía sacando en torno a 10 segundos.

El danés, de menos a más, le metió cerca de ocho segundos a De Smet en el último tramo cronometrado. Con ese tiempo como referencia, Noval, que llegaba el último tuvo que esforzarse en la llegada para salvar la medalla de oro frente a Risbjerg, y fue capaz de conservar su distancia por apenas tres centésimas de segundo.

Este miércoles se disputan todas las categorías de contrarreloj, desde júnior hasta élite, tanto masculinas como femeninas, para concluir con los Europeos.