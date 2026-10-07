Buenos Aires se apresta a recibir el Mundial de Pelota Vasca 2026

La cita internacional contará con la participación delegaciones de quince países para competir en las ramas femeninas y masculinas de cesta punta, frontball, frontenis, mano, pala corta, paleta goma, paleta cuero, pelota adaptada y xare.

En el vecino país de Uruguay, la ciudad de Colonia del Sacramento será subsede del Mundial para los partidos de cesta punta por disponer de un frontón de 54 metros en el recientemente remodelado Frontón Real de San Carlos.

En Argentina las sedes estarán en Buenos Aires en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) y los clubes Ciudad de Buenos Aires y Banco Provincia.

Desde Europa llegarán jugadores y jugadoras de España y Euskadi como delegaciones separadas que competirán entre sí, además de Francia y Portugal.

De América, además de los anfitriones Argentina y Uruguay, habrá delegaciones de Estados Unidos, México, Cuba, Costa Rica, Venezuela, Perú, Brasil, Chile y Paraguay.

La Euskal Selekzioa llegará a la capital argentina con 41 deportistas y su arribo será celebrado el próximo martes 13 de octubre en el club Laurat Bak, donde será de la partida la vicelehendakari del Gobierno Vasco y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, quien por esos días realiza una gira por el país para estrechar lazos culturales con las colectividades vascas locales.

De acuerdo a un comunicado del Gobierno vasco, este XX Mundial será un evento de "relevancia histórica".

El primer partido del torneo será el jueves 15 entre los equipos femeninos de pelota goma de España y Euskadi a las 14.00 hora local (17.00 GMT).

El viernes 16 ambas delegaciones volverán a enfrentarse en cesta punta masculina en Colonia.

Pelotaris vascos y españoles tendrán partidos el domingo 18 en cesta punta femenina, xare y pala corta.

El lunes 16 habrá dos encuentros entre Euskadi y España en cesta punta individual masculino y en paleta cuero.

El martes 17 las dos delegaciones jugarán partidos de frontball femenino y mano individual y en parejas.

El miércoles 18, último día de acción en la instancia clasificatoria del Mundial, verá acción entre españolas y vascas en cesta punta individual.

En septiembre de 2025, la ciudad de Venado Tuerto en la provincia argentina de Santa Fe fue escenario de la décima edición del Mundial de Pelota Vasca sub-23, el primero en que Euskadi disputó un torneo oficial avalado por la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) con su propia bandera.

La participación de España y Euskadi en la cita de Venado Tuerto y ahora en la de Buenos Aires fue producto de la reforma de la Ley del Deporte aprobada en 2022, que permite a las federaciones autonómicas participar en el ámbito internacional en modalidades con arraigo histórico y social, como la pelota vasca.

Los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, disputados el último septiembre en tres ciudades de esa provincia argentina, vieron acción de pelota vasca con un gran desempeño de los pelotaris locales, que lograron seis medallas (dos doradas, tres plateadas y una de bronce).

También lograron medallas pelotaris de Venezuela, Perú, Chile y Uruguay.