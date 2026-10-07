Disney+ firma un acuerdo con la NFL para retransmitir el Super Bowl 2027

Disney+ firma un acuerdo con la NFL para retransmitir el Super Bowl 2027

Los Ángeles (EE.UU.), 7 oct (EFE).- El gigante del entretenimiento Disney+ y ESPN anunciaron este miércoles un acuerdo con la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) para la retransmisión en directo de la LXI edición del Super Bowl, que se celebrará el 14 de febrero en el estadio SoFi de Inglewood, California.