Disney+ firma un acuerdo con la NFL para retransmitir el Super Bowl 2027

La emisión de la plataforma de contenidos en línea podrá verse en más de 55 mercados internacionales, incluyendo varios países de Latinoamérica como Brasil o la zona del Caribe.
Además de en Disney+, la cobertura del Super Bowl se transmitirá también en ESPN y ABC, como se ha hecho regularmente. Las plataformas lineales de ESPN transmitirán el partido en más de 130 países y territorios.
El Super Bowl supone el evento televisivo de un solo día más visto en Estados Unidos, reuniendo audiencias masivas y consolidándose como uno de los acontecimientos deportivos con mayor impacto mediático y alcance global de la televisión moderna.
En la pasada edición, los Seattle Hawks se coronaron campeones tras vencer a los New England Patriots en Santa Clara (California), mientras que el espectáculo de medio tiempo estuvo protagonizado por el puertorriqueño Bad Bunny, quien se convirtió en el primer artista de habla hispana en encabezar el escenario con una puesta en escena íntegramente en español.