El Abierto de España compensa la ausencia de Rahm con el mejor plantel de los últimos años

Después de haber sido fiel a la cita desde 2018, Rahm deja huérfano por causas mayores un torneo que vuelve a tener como sede el Real Club de Campo de Campo Villa de Madrid, donde se dará cita una decena de jugadores del 'top 50' del golf mundial.

El estadounidense Patrick Reed, líder del 'ranking' del circuito europeo, es uno de los grandes protagonistas junto con los ingleses Justin Rose y Tyrrell Hatton, los suecos Ludvig Aberg y Alex Noren, el irlandés Shane Lowry o el danés Nicolai Højgaard, todos ellos con varias Ryder Cup a sus espaldas.

También hay viejas glorias ganadores de ′majors’ como el italiano Francesco Molinari y el también norteamericano Bubba Watson.

Sin Rahm, la armada española tiene como principales referentes a Eugenio Chacarra, número tres de la denominada ′Race to Dubai’, la clasificación del DP World Tour; Ángel Ayora, considerado una de las grandes promesas del golf nacional a sus 22 años, y el veterano Sergio García, de 46, ganador del Open de España en 2002, con apenas 22.

Chacarra, de 26 años, viene de hacer una temporada sobresaliente, con dos títulos en Países Bajos e Italia, un segundo puesto y dos terceros, lo que le ha permitido asegurarse ya la tarjeta para jugar el próximo año el PGA Tour estadounidense, el circuito más prestigioso.

El madrileño desveló este miércoles que la semana pasada se rompió un dedo del pie derecho, lo que le ha dado problemas para ejecutar el ′swing’, aunque confió en que pueda estar en mejores condiciones a partir de mañana.

El Open de España se celebra en medio del debate sobre el incierto futuro de LIV, la liga saudí a la que Arabia Saudí ha dejado de inyectar dinero, y que pretende reestructurarse con una reducción notable de fondos para seguir en el calendario, con la incógnita de si se mantendrán en ella jugadores como Rahm o Sergio García.

Chacarra fue de los que se enroló en LIV atraído por los petrodólares al nacer en 2022 y se embolsó un premio de cinco millones de dólares (unos 4,5 millones de euros) por ganar un solo torneo, pero decidió salirse en 2024 al no cumplir todas sus expectativas.

″Vi lo que vi y decidí la decisión que decidí, y al final parece que he sido el más listo″, afirmó Chacarra en rueda de prensa al dar a entender que abandonó el barco en el momento propicio.

En la pasada edición del torneo madrileño, el ganador fue el inglés Marco Penge, que repite presencia, aunque no atraviesa su mejor estado de forma.

Como el pasado año, el Abierto de España tiene premio extra, puesto que el ganador obtendrá billete para el Masters de Augusta del próximo año, aunque si ya estuviera exento, no dejaría la plaza al siguiente.

Lo mismo ocurre con el Abierto Británico, aunque en este caso sí dará acceso al primer clasificado que no tenga ya asegurada su presencia en la edición de 2027 en el emblemático campo escocés de St. Andrews.