El partido más "duro y especial" para el chileno Salinas, el autor de los goles decisivos

"Siempre es duro jugar contra tu hermano, aunque ya lo hemos hecho varias veces y tenemos los dos bastante experiencia en esto. Jugamos muchos años juntos en Irún y también nos enfrentamos cuando él estaba en Benidorm y Granollers. Así que lo tenemos asumido", explicó Rodrigo Salinas, que militó durante nueve temporadas en el club guipuzcoano.

El primera línea viñamarino, que lleva anotados dieciséis goles en cuatro jornadas, señaló que "en la pista", los dos hermanos se dan "bastante", porque son "muy competitivos, siempre está esa voluntad de ganar" y saben que "los que más sufren son los padres", quienes "lo ven desde fuera con el corazón dividido".

"Ellos desean lo mejor para los dos y siempre quieren que haya empate, pero nosotros no. Cuando estamos juntos vamos a muerte y solo pensamos en ganar. Y cuando nos enfrentamos, mantenemos esa hambre competitiva", añadió Rodrigo Salinas en declaraciones distribuidas por el Cajasol Proin.

El jugador sudamericano anuncia un "partido muy disputado" en Artaleku, donde espera el líder invicto, por lo que admite que "será complicado ganar fuera de casa, como siempre en esta liga, con independencia de la pista en la que juegues".