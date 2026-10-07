El venezolano Marqués estará varias semanas de baja en el Granada por una lesión muscular

Marqués se lesionó en el encuentro jugado hace diez días contra el Andorra, al sufrir un problema muscular de forma fortuita al realizar un disparo, y ya faltó al partido de la pasada jornada del Granada en el campo de la Real Sociedad B.

El venezolano es baja desde entonces en los entrenamientos y, aunque no existe parte médico de su lesión, fuentes cercanas al club informaron de que sufre una dolencia que le mantendrá varias semanas más de baja, por lo que faltará también a los siguientes partidos del equipo.

Marqués fue el pasado verano el fichaje de más relumbrón realizado por el Granada y su ausencia deja sin una pieza importante al técnico José Rojo ‘Pacheta’, ya que cuando se lesionó llevaba cuatro partidos consecutivos como titular y ya ha marcado dos goles esta campaña.