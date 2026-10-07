Héctor Álvarez cierra su pleno de medallas internacionales con el oro contrarreloj sub-23

El podio lo completaron el belga Matisse van Kerckhove, con un registro de 28:47.77 después de un muy buen tramo final, y el noruego Kasper Haugland, que paró el crono en un tiempo de 29:03.80.

Álvarez se había impuesto también en la carrera en línea sub-23 masculina, celebrada el pasado viernes, un oro que añadió a la plata y al bronce que obtuvo en los Mundiales de Montreal (Canadá). En los Europeos de 2025, había sido tercero en línea y séptimo en contrarreloj en esta categoría. Es la primera vez que un español gana una medalla sub-23 masculina continental contra el crono.

Todas las rutas de estos Europeos se articularon en torno a un circuito de 22,1 kilómetros en el que el protagonista era el ascenso a Mozjanca (2,1 kilómetros al 10,2 % de pendiente media, con máximos del 15,8 %). En todas las pruebas individuales contrarreloj, el recorrido consistía en dar una vuelta al circuito.

Héctor Álvarez empezó dominando desde el primer control intermedio (13:43.00), situado justo después de la subida. Tenía una ventaja de cerca de cuatro segundos sobre el belga Matisse van Kerckhove, plata en la contrarreloj sub-23 del Europeo de 2025.

En el segundo control de tiempos, después de la bajada, la ventaja del español sobre Van Kerckhove había aumentado hasta rondar los 13 segundos. Álvarez ya había demostrado un gran dominio del descenso para hacerse con el oro europeo en línea el pasado viernes. El resto de los competidores, a más de 20 segundos, asumían que tendrían que pelear por el bronce.

El ciclista español, en la estructura de Lidl-Trek, sufrió más en el llano, donde el belga le recortó unos segundos de nuevo, pero salvó el primer puesto por tres segundos.

La medalla de Álvarez se une a los oros de Benjamín Noval y Alejandra Neira en las pruebas contra el crono júnior. Este miércoles se disputan todas las categorías de contrarreloj, desde júnior hasta élite, tanto masculinas como femeninas, para concluir con los Europeos.