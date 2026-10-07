Jueves, 8 de octubre de 2026

Madrid. El argentino Zaid Romero (Mendoza, 1999) llena la grada del Getafe incluso sentado. Es grande (1,90), un central con presencia que en una entrevista con EFE, habla de su marcha de Mendoza, de su suplencia en el Brujas, del su actual entrenador, José Bordalás; del Barcelona, de la selección argentina y de un Balón de Oro que, por más nombres que aparezcan, para él siempre acaba en Lionel Messi. Por Juan José Lahuerta

Madrid. El Abierto de España de golf, englobado en el DP World Tour (antiguo circuito europeo), se disputa entre este jueves y el domingo en el Club de Campo Villa de Madrid con el mejor plantel de estrellas de las últimas ediciones, lo que permite compensar la ausencia de su gran icono, el español Jon Rahm, debido al nacimiento de su hija en Estados Unidos.

Redacción Deportes. El mexicano Isaac del Toro, del equipo UAE Emirates, aspira este jueves a ganar por segundo año consecutivo la 110ª edición del Gran Piamonte, que se disputa este jueves entre las ciudades italianas de Asti y Bra sobre un recorrido de 185 kilómetros.

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- Previa del Gran Premio de Singapur, 17ª cita del Mundial de F1 y que se disputa en el circuito urbano Marina Bay. (FOTO) (INFOGRAFÍA)

- WNBA. Semifinales. Segundo partido: Atlanta Dream-New York Liberty y Golden State Valkyries-Las Vegas Aces.

- Euroliga. 4ª jornada (FOTO): Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv (18.30 GMT) y Real Madrid-Partizan (18.45).

- 110º Gran Piamonte, en Italia. Asti-Bra, de 185 km.

- El Tribunal de Arbitraje Deportivo celebra en su sede de Lausana la audiencia por el recurso de la Federación de fútbol de Senegal contra la de Marruecos y la Confederación Africana por la final de la Copa África, jugada el 18 de enero.

- España. LaLiga EA Sports. Presentación de la 8ª jornada.

- Entrevista con Zaid Romero, central argentino del Getafe, de cara al partido contra el Barcelona de la próxima jornada. (FOTO) (VÍDEO)

- El delantero venezolano Salomón Rondón cumple a 20 años como profesional.

- Juicio Maradona. Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Se cierran los cuartos de final de la Copa Argentina con la disputa del duelo entre Platense y Estudiantes.

- Previa de la décima jornada del Torneo Clausura uruguayo, que se juega entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre.

- DP World Tour. Abierto de España, en el Club de Campo Villa de Madrid (hasta 11). Información de Carlos Pérez Gil. (FOTO)

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio de Indonesia, 17ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito Mandalika. (FOTO)

- Torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái (China) (hasta 18). (FOTO)

- Torneo WTA 1.000 de Pekín (hasta 11). (FOTO)

Redacción EFE Deportes