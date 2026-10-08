34-27. El Barça retoma la 'Champions' con una trabajada victoria ante el Dinamo Bucarest

El conjunto dirigido por Carlos Ortega tuvo que emplearse a fondo para sacar adelante un encuentro que empezó a decantarse tras la roja directa al pivote Victor Iturriza después del descanso y que terminó de encarrilar con las paradas de un Sergey Hernández (19 paradas), reivindicándose tras su discreta actuación en la final mundialista.

Volvía la Liga de Campeones y, con ella, una nueva oportunidad para el Barça de cerrar definitivamente la herida de la dolorosa derrota sufrida en la final del Mundial de Clubes. Tocaba competir de nuevo. Y el Dinamo de Bucarest se encargó de recordárselo desde el primer minuto, dejando claro que no estaba dispuesto a regalar nada.

El conjunto rumano, sostenido por una defensa muy física, consiguió incomodar al Barça en ataque posicional y mantener el duelo equilibrado durante los primeros compases (4-3, min. 10), pese al acierto de Sergey Hernández bajo palos.

El Barça necesitaba madurar cada posesión, mover la defensa rival de un lado a otro y esperar el momento adecuado para encontrar una grieta en esa muralla diseñada por el técnico luso Paulo Pereira. Pero, a medida que avanzaron los minutos, los locales fueron encontrando respuestas.

Janc volvió a ser el as bajo la manga de Ortega para desordenar el sistema visitante, N’Guessan tiró del carro y Fàbregas se hizo fuerte en cada batalla en el pivote, ganando una y otra vez la posición y convirtiéndose en una vía de escape ante la presión rumana que permitió al vigente campeón empezar a abrir diferencias (10-5, min. 18).

Pero dos exclusiones consecutivas de Aleix Gómez y Carlsbogard dieron aire al Dinamo, que se volvió a colocar al cogote (10-9, min. 21). La defensa azulgrana seguía lejos de la solidez que le llevó a conquistar su decimotercer cetro continental y las pérdidas inoportunas tampoco ayudaban. Aun así, el Barça resistió el arreón visitante y consiguió marcharse al descanso con tres goles de renta (16-13).

Tras el receso, la roja directa a Iturriza terminó por cambiar el escenario. Sin el veterano pivote portugués, el Dinamo perdió buena parte de la contundencia en el centro de la defensa que había mostrado hasta entonces. El Barça vio la grieta y la explotó con Smárason y Mem como directores de orquesta para alcanzar la máxima diferencia (22-15, min. 38).

El Dinamo buscaba desesperadamente la manera de reengancharse al duelo, pero cada intento encontraba una respuesta azulgrana. Mem seguía encontrando soluciones en ataque, Sergey Hernández levantaba el muro bajo palos y la enorme fiabilidad del Barça desde los siete metros terminaba de frustrar cualquier conato de reacción hasta el 34-27 definitivo que les permite pasar página y volver a mirar hacia adelante.

34 - Barça (16+18): Hernández; Aleix (5, 2p), Djordje Cikusa (-), Fàbregas (4), N’Guessan (2), Barrufet (3, 1p), Smárason (3), -siete inicial-, Novakovic (p.s), Fernández (2), Carlsbogard (3), Mem (6), Janc (3), Grau (-), Elderaa (-), Frade (2) y Petar Cikusa (1).

27 - Dinamo Bucarest (13+14): Iancu; Pascual (-), Martins (2), Langaro (1), Iturriza (1), Akimenko (3) y Vujovic (7, 3p), -siete inicial-, Bellahcene (p.s), Dedu (2), Buzle (5), Pergel (-), Veitia (-), Lenbroch (5, 1p), Militaru (1), Makuc (-), Dodica (-).

Parciales cada cinco minutos: 2-1, 4-2, 7-4, 10-7, 13-10, 16-13 (descanso), 20-14, 22-16, 25-18, 28-21, 31-24 y 34-27 (final).

Árbitros: Michal Fabryczny (POL) y Jakub Rawicki (POL). Excluyeron dos minutos a Aleix Gómez (min.18), a Jonathan Carlsbogard (min.19) por parte del Barça. Mostraron tarjeta amarilla al técnico Paulo Pereira (min.22) por parte del Dinamo Bucarest. Mostraron tarjeta roja a Victor Iturriza (min.33) por parte del Dinamo Bucarest.

Incidencias: Tercera jornada de la primera fase de la Liga de Campeones 2026-2027 disputada en el Palau Blaugrana (Barcelona) ante 1.356 espectadores.