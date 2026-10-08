Ai Tsunoda cumple con su destino y se corona campeona del mundo

Oro universal al que la ilerdense, que cumplió 24 años el pasado mes de abril, parecía destinada desde que encadenó en los años 2021 y 2022 los títulos de campeona del mundo en la categoría júnior.

Un primer escalón del podio que, sin embargo, se le había resistido hasta ahora a la judoca española en la categoría absoluta en la que Tsunoda, de padre japonés y madre francesa, contaba con una única medalla en grandes campeonatos internacionales: el bronce que conquistó en 2024 en los Europeos de Zagreb.

Un bronce del que Ai Tsunoda se quedó a las puertas el pasado año en los Mundiales de Budapest, tras perder en la final de repesca ante la neerlandesa Sanne van Dijke, y, sobre todo, en los Juegos Olímpicos de París, en los que la austríaca Polleres privó a la catalana de subir al tercer escalón del podio.

Derrota que pareció tener muy en mente en la capital azarbaiyana la representante española, que no estaba dispuesta a caer en la precipitación que le llevó a perder la medalla de bronce en la capital francesa.

Si en los Juego de París Ai Tsunoda pagó el exceso de ímpetu con un fallido ataque que no desaprovechó Michaela Polleres para apuntarse con el triunfo y la medalla de bronce en poco más de un minuto y cuarenta y cinco segundos, este jueves en los Mundiales de Bakú apeló a la paciencia.

Una batalla psicológica que se prolongó durante unos eternos siete minutos y veinte segundos y que cayó definitivamente del lado de la española por los tres shidos -penalizaciones- con los que fue castigada la austríaca Polleres, plata en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020 y bronce en los de París 2024.

Triunfo que puso fin a la sensacional actuación de Ai Tsunoda en la capital azerbaiyana, donde la española, que no figuraba entre las cabezas de serie, tras un irregular año en el que contaba como mejor resultado el bronce que logró el pasado mes de enero en el Grand Slam de París, demostró todo el talento que atesora.

Tal y como pudieron comprobar la azerbaiyana Sudaba Aghayeva, la eslovena Nika Koren y la neerlandesa Sanne van Dijke, su verdugo en el último Mundial, en los tres primeros combates de la competición.

Tres triunfo que pusieron a Tsunoda, campeona del mundo cadete en el año 2019, en la senda de las medallas por la que se aseguró pelear tras derrotar en los cuartos de final a la sueca Ingrid Nilsson en menos de dos minutos.

Mucho mas duro fue el combate de semifinales en las que la ilerdense se impuso por un yuko en la técnica de oro a la joven serbia Aleksandra Andric, un anticipo del maratoniano combate que le aguardaba en la final ante la austríaca Michaela Polleres para convertirse en la nueva campeona del mundo.

Con la medalla de oro conquistada por Ai Tsunoda la delegación española contabiliza un total de cuatro preseas en la capital azerbaiyana, tras las platas conquistadas por Ariane Toro (-54 kg) y David García Torné (-66 kg) y el bronce logrado por Ayumi Leiva en la categoría de hasta 52 kilos.