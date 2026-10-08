Bajo el lema "Conectar el mundo", España presenta su candidatura al Mundial de rugby 2035

Según informó este jueves la RFER, la candidatura, una vez entregada la documentación requerida por World Rugby para ser sede de la Copa del Mundo de 2035, inicia su segunda fase.

Entre los objetivos están "abrir un nuevo e importante mercado para el rugby y conectar este deporte con los principales mercados de Europa, donde en 2035 la Copa del Mundo llevará doce años sin disputarse (desde Francia 2023), así como el público hispanohablante de todo el mundo".

El organismo que preside Juan Carlos Martín, "Hansen", señala que "cuenta con el respaldo del Gobierno de España, formalizado mediante una declaración del Consejo de Ministros y liderado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y el Consejo Superior de Deportes (CSD)", por lo que afirma que organizar la Copa del Mundo de Rugby "es una cuestión de Estado y así se transmite desde todo el arco parlamentario español".

"La propuesta aglutina el apoyo de las comunidades autónomas que en principio podrían albergar las sedes, como es el caso de Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, sin descartar a otras que también tienen opciones", según la Federación, que destaca "la amplitud del respaldo institucional con el que cuenta" y el de LaLiga, "una de las asociaciones deportivas más exitosas del mundo".

Tras repasar los campeonatos y Juegos Olímpicos que ha organizado España en los últimos años, y que en 2030 será una de las sedes de la Copa Mundial de fútbol, subraya que el Mundial 2035 "se beneficiará directamente de las sedes, las infraestructuras de transporte, los sistemas de seguridad y la gestión de voluntarios que se habrán probado y perfeccionado para dicho torneo".

"Utilizaría algunos de los escenarios más reconocibles del deporte mundial. Ocho de las sedes propuestas tienen una capacidad superior a los 50.000 espectadores y existe la posibilidad de disputar la primera final con más de 100.000 asistentes en la historia del torneo", explica la RFER que revela que "93 millones de aficionados al rugby residen a menos de tres horas de viaje de España".

"La conectividad es un elemento clave de la candidatura española. A escala internacional, los aeropuertos españoles conectan el país con más de 190 destinos en todo el mundo. Y dentro del territorio nacional, una red ferroviaria de alta velocidad de 4.000 km conecta las principales ciudades, lo que permite a los aficionados seguir a sus equipos de forma rápida y económica", dice.

Bilbao ha albergado dos fines de semana de finales de clubes de rugby europeos —la edición más reciente atrajo a más de 90.000 aficionados— y Barcelona ostenta el récord del partido de clubes con mayor asistencia de la historia, con 99.124 espectadores en la final del Top 14, así como importantes eventos de World Rugby, como la Gran Final de las SVNS en Madrid en 2024 y el Campeonato Mundial SVNS en Valladolid en 2026.

La selección nacional se ha clasificado para el Mundial de 2027, su segunda participación en el torneo masculino desde 1999. Actualmente, España es uno de los seis países que tienen a sus selecciones compitiendo en las máximas categorías del rugby mundial, señala el comunicado.

El presidente de la RFER considera que “World Rugby ha consolidado este torneo como el máximo exponente de nuestro deporte y para España es un gran honor presentar su candidatura para albergarlo. En las últimas dos décadas nuestro compromiso con el rugby ha dado lugar a avances extraordinarios, y los próximos nueve años pueden suponer un cambio cualitativo para este deporte en España".

"La cultura de amabilidad, apertura y deseo de compartir momentos con los demás que caracteriza a nuestro país encaja a la perfección con el espíritu que genera una Copa del Mundo de Rugby", añade "Hansen", que afirma: "el rugby se está convirtiendo en parte de la identidad de nuestro país".