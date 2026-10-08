El fútbol americano se cita con la cultura en el 'NFL Culture Club Madrid'

Así, durante tres días, en la sede de la Fundación Ortega-Marañón se podrá disfrutar de diferentes actividades que vincularán a la competición de fútbol americano más icónica con la fotografía, la música, el cine, la moda o la gastronomía.

El acto de presentación contó con la presencia, entre otros, de Luis Fernando Martín Izquierdo, viceconsejero de cultura, turismo y deporte de la Comunidad de Madrid, y de Rafael de los Santos, director de la NFL en España, quien explicó el porqué de este evento.

"Quienes seguís la NFL sabéis que la pasión por este deporte se vive de muchas maneras. Se vive en el campo y en las gradas, pero también se vive a través de la música, en la ropa en la que llevamos, con una conversación mientras nos tomamos una tapa. Es de esta idea, de todo lo que sucede alrededor de los partidos, de donde nace NFL Culture Club Madrid; y de las ganas que tenemos de compartir con todo lo que rodea a nuestro deporte", dijo.

"Durante estos tres días la música, la gastronomía, la moda, la fotografía y el cine nos van a permitir conectar España, Hispanoamérica y Estados UnidoS. Queremos que este sea un espacio para conocer a los artistas, escuchar sus historias, disfrutar de su propuesta", añadió.

Asimismo, indicó: "Para nosotros es especialmente ilusionante seguir construyendo esta relación de la NFL con España justo a un mes del partido entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals en el Bernabéu. Tendremos durante este fin de semana una nueva oportunidad de encontrarnos con los aficionados y de acercarnos a quienes llegan a la NFL a través de la cultura, la música o simplemente la curiosidad".