Grupo Cox lanza en México su fundación con un programa para rehabilitar canchas de fútbol

La presentación de la Fundación Cox fue encabezada por el presidente ejecutivo del grupo, Enrique Riquelme, quien destacó que México será el punto de partida de una fundación que posteriormente ampliará sus actividades a otros países donde opera el grupo.

“Hoy no solo presentamos un proyecto. Hoy presentamos un propósito. Hoy nace la Fundación Cox”, afirmó Riquelme durante el acto celebrado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México, que contó también con la participación del exfutbolista mexicano Jared Borgetti.

La nueva fundación prevé invertir 275 millones de pesos (15 millones de dólares aproximadamente) en México hasta 2030 y articulará sus actividades en cinco pilares: comunidad, bienestar, educación, cultura y medio ambiente.

Riquelme sostuvo que la iniciativa no parte de cero, ya que recoge proyectos sociales desarrollados previamente que han beneficiado a más de 5,3 millones de personas en el país.

Entre las iniciativas mencionadas están Luces de Esperanza, enfocada en llevar energía solar a comunidades vulnerables; México Brilla, para contribuir a la iluminación y conservación del patrimonio histórico; Impulso STEM, orientada a acercar a jóvenes a la ciencia y la tecnología, y DestElla, que busca promover la igualdad de oportunidades y el liderazgo femenino en el rugby.

La energía del fútbol será la primera gran iniciativa de esta nueva etapa y contempla la rehabilitación de 25 espacios deportivos, además de actividades de formación y torneos comunitarios para niñas, niños y jóvenes.

“Queremos convertir el deporte en una palanca de inclusión, de formación y de desarrollo comunitario”, señaló Riquelme, al explicar que el fútbol fue elegido como punto de partida por su capacidad para “unir, movilizar y abrir oportunidades, especialmente entre los más jóvenes”.

El presidente ejecutivo de Cox explicó que la iniciativa busca que la recuperación de los espacios deportivos vaya acompañada de actividades que permitan generar oportunidades y fortalecer a las comunidades.

Para desarrollar La energía del fútbol, la Fundación Cox sumará esfuerzos con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), que aportará su experiencia en el desarrollo social a través del deporte.

El presidente de la FMF, Mikel Arriola, destacó que la rehabilitación de canchas debe ir acompañada de programas que permitan aprovechar esos espacios para la formación deportiva y social.

“Si no hay acompañamiento, no se logra el efecto”, advirtió.

Arriola propuso que las canchas rehabilitadas se vinculen con escuelas, entrenadores y clubes para generar una red que permita que niñas, niños y jóvenes tengan acceso no solo a instalaciones adecuadas, sino también a formación y oportunidades.

En ese sentido, destacó que la FMF cuenta con alrededor de 15.000 academias y recordó que el torneo de escuelas primarias que impulsa la Federación reunió en su última edición a unos 1,3 millones de niños de quinto y sexto de primaria en las 32 entidades del país.

“Que el 25 sea el piso”, pidió Arriola al referirse a los espacios deportivos contemplados inicialmente por el programa, con la intención de que la iniciativa pueda ampliar su alcance.

El dirigente deportivo subrayó que el objetivo no debe limitarse a formar futbolistas profesionales, sino utilizar el deporte como una herramienta de formación para quienes no lleguen a la alta competencia.

La Fundación Cox será presentada en España antes de que termine 2026 y durante 2027 extenderá progresivamente sus actividades a otros países donde opera el grupo.