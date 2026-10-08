La fotografía de José Manuel Ballester revela el alma del Bernabéu del siglo XXI

Esta metamorfosis protagoniza 'El Bernabéu del Siglo XXI', la exposición que PhotoEspaña y el Real Madrid inauguraron este jueves y que permanecerá abierta al público hasta el 31 de diciembre para mostrar una proeza de la ingeniería y el esfuerzo humano que la hizo posible.

Ballester (Madrid, 1960) describió estos años de trabajo como una "experiencia privilegiada", marcada por los desafíos tecnológicos y por la convivencia entre las obras y la actividad deportiva, y recordó las hasta 2.000 personas que llegaron a trabajar diariamente y la dificultad de mantener el estadio preparado para la competición mientras se acometían transformaciones profundas en la cubierta y el hipogeo.

Quien fuera Premio Nacional de Fotografía en 2010 reconoció que no es aficionado al fútbol pero que este trabajo le ha permitido explorar los vínculos entre el arte y el deporte, entre los que destacó la capacidad de soñar e imaginar algo que "parece imposible" y conseguir que se convierta en realidad.

El artista puso también el acento en los niños y las familias que visitarán la exposición y evocó las visitas al Museo del Prado con su padre con diez años y cómo aquellas experiencias despertaron su deseo de dedicarse al arte. "Si alguno de los niños que pasen por aquí sienten lo que sentí yo, ya por eso para mí sería una misión cumplida", deseó.

"No buscábamos únicamente documentar una obra. Queríamos preservar su memoria", aseguró el director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, en la presentación de la muestra, donde subrayó que el club quería "una mirada capaz de ir más allá de lo evidente" e interpretar lo que sucedía mientras el estadio se transformaba y encontró en Ballester una "sensibilidad excepcional" para hacerlo.

Para Butragueño, la exposición -que consta de 50 fotografías, 10 de ellas de gran formato- trasciende la renovación arquitectónica porque habla de la capacidad que tienen las personas y las instituciones "para imaginar un futuro", y vinculó el proyecto con la voluntad de preservar el patrimonio de los socios y de Madrid.

Por su parte, la directora de PhotoEspaña, María Santoyo, defendió el estadio como espacio compartido y reivindicó que "el deporte también es patrimonio cultural". Las fotografías añaden al edificio un legado que permite comprender la complejidad del proceso de transformación y "el esfuerzo y el trabajo" de quienes lo hicieron posible.

Para Santoyo, registrar la transformación mediante la mirada de un artista añade un nuevo legado al propio edificio y permite reconocer el trabajo que sostiene su arquitectura.

La colaboración entre el Real Madrid y PhotoEspaña -que el próximo año celebrará su 30.º aniversario- abre, además, una vía para acercar la creación artística a nuevos públicos. "Nuestra visión es acercar la mejor fotografía al público más amplio", indicó Santoyo.

La muestra propone así contemplar el Bernabéu desde otro lugar: no sólo como escenario deportivo, sino como paisaje, escultura y testimonio de una ciudad en transformación.