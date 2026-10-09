El creador de Football Leaks recupera su condición de testigo protegido en Portugal

"El programa de protección en vigor se mantiene hasta la adopción de una nueva decisión de la Comisión de Programas Especiales de Seguridad" (CPES), explicó el Ministerio de Justicia en un comunicado, en el que precisó que la titular de la cartera, Rita Alarcão Júdice, se reunió este jueves con dicha comisión para analizar la situación de Pinto.

Según el Ejecutivo, verificaron que este "no fue debidamente notificado" de la decisión de retirarle del programa, "ni le fue asegurada la información ni la posibilidad de ejercer el derecho a reclamar" de acuerdo a la ley portuguesa.

Por este motivo, la comisión decidió declarar nula la decisión inicial, tomada el 22 de septiembre de 2026, así como del proceso posterior y notificación efectuada el 30 de septiembre.

La CPES decidió también notificarle de nuevo a Pinto y facilitarle el acceso al "informe de análisis del riesgo y los elementos relevantes de las actas de las reuniones", teniendo el 'hacker' 10 días laborales para pronunciarse al respecto.

"Solo después de que se cumpla este procedimiento y de analizar la postura del beneficiario, en el caso en el que sea presentada, será tomada por la CPES una nueva decisión sobre el mantenimiento o cierre del programa especial de seguridad", aclaró el Ministerio de Justicia.

Rui Pinto anunció el pasado 2 de octubre que se trasladaba a un lugar desconocido al asegurar que su vida corre peligro tras haber perdido la condición de testigo protegido.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Pinto indicó que la comisión responsable del programa de protección de testigos de Portugal le había informado de su decisión de poner fin a su participación en el programa y de retirarle su protección policial.

Football Leaks fue una filtración masiva de documentos confidenciales iniciada en 2015 que reveló contratos, transferencias y operaciones financieras de clubes, futbolistas y agentes del fútbol europeo y dio lugar a investigaciones en varios países.

Afectó a clubes de toda Europa, entre ellos el Machester City, acusado esta semana de más de 100 cargos de infracciones económicas, así como al PSG, entre otros.

Pinto fue condenado en Portugal en 2023 a cuatro años de prisión de pena suspendida por varios delitos relacionados con el acceso ilegal a correos y sistemas informáticos, además de un intento de extorsión.

En Francia también recibió en 2023 una condena de seis meses de prisión suspendida por acceder ilegalmente a correos electrónicos del PSG. Posteriormente, en 2026, fue absuelto en otro proceso relacionado con Football Leaks en el que se enfrentaba a 241 delitos.