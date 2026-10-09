Sábado, 10 de octubre de 2026

Madrid. Los cuatro primeros clasificados de la pasada LaLiga EA Sports disputan este sábado sus partidos de la octava jornada: el Barcelona recibe al Getafe, el Real Madrid al Villarreal y el Atlético de Madrid viaja a Vitoria para jugar contra el Alavés. También se juega el partido Rayo Vallecano-Athletic, el primero oficial que jugarán esta temporada los locales en Vallecas tras el cierre de su estadio.

Madrid. El Abierto de España, prueba del circuito europeo, encara su tercera ronda con el escocés Grant Forrest como líder y con los españoles Eugenio Chacarra y Ángel Ayora al acecho en la búsqueda de su primer título en el torneo que se disputa en Madrid, donde también mantiene opciones el veterano Sergio García. Por Carlos Pérez Gil

Shanghái (China). Tras ganar la final de Tokio el lunes pasado, el español Carlos Alcaraz, tercero del mundo, se ve las caras con el argentino Juan Manuel Cerundolo, número 55 de la clasificación de la ATP, en su primera aparición en el Master 1000 de Shanghái 2026, en China.

Redacción deportes. Carrera esprint (9.00 a 10.00 GMT) y sesión de clasificación (13.00 a 14.00 GMT) del Gran Premio de Singapur, decimoséptima cita del Mundial de F1 que se disputa en el circuito urbano Marina Bay y en la que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) podría dejar virtualmente resuelto a su favor el título.

Redacción deportes. Dos españoles, Jorge Martín (Aprilia) y Marc Márquez (Ducati) pelean este sábado por importantes puntos en la cerrera esprint del Gran Premio de Indonesia, en la pista de Mandalika, que podrían cambiar el líder del Mundial de MotoGP, ya que Martín tiene solo dos unidades de ventaja sobre Márquez en la general. En la última práctica del viernes Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) marcó la pauta al batir el récord del circuito.

Redacción deportes. El último monumento de la temporada. Il Lombardia, presenta un cartel de lujo, a pesar de la ausencia del esloveno Tadej Pogacar (UAE) ganador en cinco ocasiones, con el mexicano Isaac del Toro (UAE), el estadounidense Brandon McNulty (UAE) y el belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora), recientemente proclamados campeones del mundo y Europa, respectivamente, el galo Paul Seixas (Decathlon) o el español Juan Ayuso (Lidl Trek).

Madrid. Gabriela Sabatini es una leyenda del tenis. La argentina, que ganó el Abierto de Estados Unidos en 1990 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, marcó una época en los años ochenta y noventa, muy distinta de la actual y en la que, además de la tecnología, las redes sociales juegan un papel más importante y hay que saber "ponerles un límite". Por David Ramiro

- Carrera esprint (9.00 a 10.00 GMT) y sesión de clasificación (13.00 a 14.00 GMT) del Gran Premio de Singapur, 17ª cita del Mundial de F1 y que se disputa en el circuito urbano Marina Bay. (FOTO)

- España. Liga Endesa. 3ª jornada (FOTO): Leyma Coruña-Casademont Zaragoza, Unicaja-MoraBanc Andorra y Río Breogán-FIATC Girona.

- WNBA. Semifinales. Tercer partido. New York Liberty-Atlanta Dream y Las Vegas Aces-Golden State Valkyries

- 120º Il Lombardia, en Italia. Bérgamo-Como, de 239 km.

- España. LaLiga EA Sports. 8ª jornada (FOTO): Rayo-Athletic (12:00 GMT), Alavés-Atlético (14:15 GMT), Barcelona-Getafe (16:30 GMT) y Real Madrid-Villarreal (19:00 GMT)

- Inglaterra: Arsenal-Leeds (11:30 GMT) (FOTO), Aston Villa-Brentford (14:00 GMT), Chelsea-Bournemouth (FOTO) (14:00 GMT), Ipswich Town-Fulham (14:00 GMT), Sunderland-Brighton (14:00 GMT) y Manchester United-Tottenham (FOTO) (16:30 GMT).

- Alemania. Augsburgo-Bayern Múnich (13.30 GMT). (FOTO)

- Italia: Génova-Fiorentina (13.00 GMT), Inter-Parma (16.00 GMT), Nápoles-Frosinone (18.45 GMT). (FOTO)

- Francia. Mónaco-Toulouse y PSG-Le Mans (FOTO) (18.45 GMT).

- Portugal. Marítimo-Oporto (17.00 GMT).

- Continúa la decimosegunda jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Barracas Central-Huracán, Central Córdoba-Estudiantes de La Plata, Tigre-Banfield, River Plate-Estudiantes de Río Cuarto.

- Fútbol: América recibe al Monterrey, Atlas a Guadalajara, Juárez FC a Tijuana y Querétaro a Atlante, en la undécima jornada del Apertura del fútbol mexicano.

- Continúa la novena jornada del torneo hondureño Apertura con los partidos Génesis-Olimpia y Universidad Pedagógica-Marathón.

- Porto Alegre. Partido amistoso Brasil-Argentina, preparatorio para el Mundial femenino 2027. (FOTO)

- DP World Tour. Abierto de España, en el Club de Campo Villa de Madrid (hasta 11). Información de Carlos Pérez Gil. (FOTO)

- PGA Tour. Baycurrent Classic, en Yokohama (Japón) (hasta 11).

- Campeonato del Mundo femenino, en Asunción (hasta 10).

- Entrenamientos libres (00.40 a 02.40 GMT), sesiones de clasificación (02.50 a 06.20 GMT) y carrera esprint de MotoGP (07.00 GMT) del Gran Premio Indonesia, 17ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito Mandalika. (FOTO)

- Mundial Superbike. Prueba de Portugal, en el circuito de Estoril. Primera carrera (14.30 GMT).

- Nueva Zelanda-Australia, en Auckland, primer partido de la Bledisloe Cup.

- Torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái (China) (hasta 18). (FOTO)

- Torneo WTA 1.000 de Pekín (hasta 11). (FOTO)

- Entrevista de EFE con la extenista argentina Gabriela Sabatini.

Redacción EFE Deportes