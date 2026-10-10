Australiano es hallado muerto en cordillera de Perú, después de 25 días desaparecido

El viajero identificado como Jap Jordan Hao fue ubicado el viernes por equipos de rescate en el sector de Machaycancha, en el distrito de Queropalca, en la provincia de Lauricocha, en la región Huánuco, después de haberse perdido el contacto con él desde el pasado 14 de septiembre, indicó la agencia estatal Andina.

La excursión del australiano partió desde la ciudad de Huaraz, en la región Áncash, donde se encuentra la Cordillera Blanca, uno de los destinos favoritos de los escaladores de nevados, rumbo a la cordillera Huayhuash, de más de 6.000 metros de altura, en un circuito que debía extenderse por 10 días.

No obstante, el turista no retornó en el tiempo previsto, perdió su viaje a Lima y otro vuelo posterior para dirigirse a la ciudad surandina de Cusco, lo cual alertó a sus familiares y amigos.

La Asociación Socorro Andino Peruano, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y personal especializado en rescate de montaña, se dirigió a la zona para evaluar los sectores de la cordillera y empezar la búsqueda del excursionista desaparecido.

En tal sentido, se convocó a guías de montaña, excursionistas, alpinistas, arrieros y residentes para ayudar en su ubicación.

Tras su hallazgo en Macaycancha, los representantes de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lauricocha y policías de la Comisaría de Baños llegaron al lugar para proceder con el levantamiento del cadáver y su internamiento en la morgue de Huánuco, en tanto se investigan las circunstancias de su fallecimiento.