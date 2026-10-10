El ruso Egor Kornev fija un nuevo récord del mundo de los 50 mariposa en piscina corta

Kornev, vigente campeón de Europa en piscina larga, rebajó en 4 centésimas la anterior plusmarca universal en posesión del suizo Noé Ponti con un crono de 21.32 desde diciembre de 2024.

Una actuación que reflejó el espectacular momento de forma por el que atraviesa el nadador ruso, de 22 años, que la semana pasada igualó en la prueba de la Copa del Mundo de Bakú el récord del mundo de los 100 libre en piscina corta (44.84) del australiano Kyle Chalmers.

Kornev no fue el único en brillar en la capital uzbeka, en la que la neerlandesa Marrit Steenbergen batió el récord de Europa de los 100 libre que ella misma poseía con un registro de 50.42 segundos desde el pasado año, tras imponerse en Tasskent con un tiempo de 50.32.

Una marca que situó a la neerlandesa, vigente campeona del mundo y de Europa en piscina larga, en la cuarta posición de la clasificación mundial de todos los tiempos que encabeza la estadounidense Kate Douglass con un crono de 49.93 segundos.

El sudafricano Pieter Coetze, que el viernes estableció un nuevo récord del mundo de los 50 espalda con una marca de 22.09 segundos, se quedó este sábado a 5 centésimas de plusmarca universal de los 100 espalda tras nadar en un tiempo de 48.21 segundos, nuevo récord africano.