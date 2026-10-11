0-0. Roma sobrevive con diez y rescata un punto en Como antes de recibir al Real Madrid

El duelo, muy esperado, entre la gran revelación de la Serie A y una de las mejores plantillas de esta temporada se desarrolló como se anticipó en la previa: igualado, exigente y muy competido.

'La Loba' afrontó esta jornada con la baja del meta nacionalizado serbio Svilar, titular en los últimos 127 de 130 partidos, uno de los mejores activos del equipo y dueño indiscutible de la portería romana, de la que estará alejada al menos nueve partidos por una fractura en el dedo meñique del pie derecho.

Pese a ello, el suplente de Svilar, el italiano Gollini, aprovechó la oportunidad que le brindaron las circunstancias y se hizo grande bajo palos, despejando todos los balones que pusieron a prueba su portería.

El Roma dispuso de las ocasiones más claras durante la primera mitad, con Paulo Dybala y Lorenzo Pellegrini, quien volvió al terreno de juego tras 183 días fuera por lesión, como protagonistas.

El argentino desperdició una oportunidad a bocajarro en los primeros minutos, mientras que el capitán romano estrelló un disparo en el poste en el minuto 11.

El conjunto local también amenazó por medio de Nico Paz y de la pareja de centrocampistas, Lucas Da Cunha y Máximo Perrone, pero les faltó mucha precisión de cara a puerta.

El encuentro se complicó para los visitantes tras el descanso, cuando Malen fue expulsado en el minuto 53 por una dura entrada sobre Kaiki Bruno, discutida por el equipo romanista, que dejó a los de Gasperini en inferioridad numérica durante más de media hora.

El Como trató de aprovechar la ventaja y estuvo cerca de adelantarse dos minutos después, pero el argentino Perrone envió por encima del larguero un tiro que remató a placer.

Con uno más sobre el césped, el conjunto 'lariani' intensificó la presión sobre el Roma, que tuvo que conformarse con luchar por el empate. Un punto que acabó rescatando tras sufrir y desesperar también al técnico español en la banda, incapaz de encontrar la tecla que permitiera marcar el gol de la victoria.

Con este empate, el Roma dejó de ser colíder junto al Inter, que ganó ayer y se sitúa provisionalmente al frente de la clasificación, a la espera de lo que haga este domingo el Lazio.

Mientras que el Como se situó en sexta posición, también atento a lo que haga el conjunto laziale, el Cagliari, el Milan y el Juventus.