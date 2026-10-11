1-1. La 'Juve' no puede con el Cagliari de Daniel Maldini antes de medirse al Celta

El Cagliari, que sigue invicto, llegó al encuentro en plena racha positiva, después de haber ganado cuatro de sus cinco primeros partidos de liga, un inicio que no firmaba desde la temporada 1969-70, cuando acabó conquistando el único 'Scudetto' de su historia.

Aunque fue el conjunto visitante, necesitado de una victoria ante un comienzo irregular, quien asumió el control del balón desde el inicio y trató de encontrar espacios.

Nico González y Kolo Muani lideraron las mejores ocasiones de los turineses. El Cagliari, más directo, encontró el premio en el minuto 20.

Maldini, hijo del legendario Paolo, intercambió el balón con Adam Obert y, tras un rechace en el área, recibió de Paul Mendy para batir a Guglielmo Vicario y adelantar a los locales.

El tanto no cambió el guion. La 'Juve' mantuvo la posesión, aunque le costó transformar su dominio en ocasiones claras ante una defensa bien organizada.

El equipo de la capital de Cerdeña aprovechó los espacios para amenazar la portería rival y estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo de Harry Winks desde fuera del área que Vicario desvió a córner.

El equipo de Luciano Spalletti intentó reaccionar con un cambio táctico, pero pese a tener el control siguió sin encontrar continuidad en los metros finales. El argentino Nico González, ex del Atlético de Madrid, fue el más determinante para la 'Vecchia Signora' junto a Muani, que estrenó su cuenta goleadora.

Tras la reanudación, el Juventus, tras un asedio a la portería rival, dio un paso adelante y empató en el minuto 81 de la segunda mitad.

Un centro de Alajbegovic desde la izquierda permitió a Muani imponerse por alto y cabecear a la red para establecer el 1-1. Los últimos diez minutos fueron de claro dominio 'bianconeri', y el gol de la victoria estuvo cerca para los de Spalleti, que tuvieron que conformarse finalmente con el reparto de puntos.

Por su parte, el equipo de Fabio Pisacane consiguió así puntuar prolongar su buen momento ante un Juventus que quería dar continuidad al triunfo conseguido frente al Atalanta antes de visitar Balaídos.

1 – Cagliari: Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez (Deiola, m.46), Obert (Fazzini, m.84); Adopo, Winks, Romano; Massolin (Fadera, m.60), Maldini (Sugawara, m.69); Mendy (Nzola, m.69). Entrenador: Fabio Pisacane.

1 – Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì; McKennie (Alajbegovic, m.46), Sarr, Douglas Luiz, Celik (Cambiaso, m.64); Conceiçao (Zhegrova, m.46), Nico Gonzalez (Woltemade, m.60); Kolo Muani. Entrenador: Luciano Spalletti.

Goles: 1-0, Maldini (m.20); 1-1, Kolo Muani (m.81).

Árbitro: Matteo Marcenaro. Mostró tarjeta amarilla a Rodriguez (m.45+1) y Deiola (m.83) por parte del Cagliari, y a McKennie (m.1) por parte de la Juventus.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Serie A, disputado en el Unipol Domus de Cagliari (Italia).