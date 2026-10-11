19-17. La sangre fría de Cam Little castiga a los Eagles en el último suspiro

Pasó de todo en el último minuto del partido de Londres. Los Eagles tomaron ventaja 17-16 a falta de ocho segundos para el final con un 'field goal' de Jake Elliott desde las 48 yardas, pero cuando su remontada parecía completa, los Jaguars encontraron la forma de llevarse la victoria.

Los Eagles decidieron jugar el saque posterior al gol de campo hacia Abdullah en vez de colocarlo en la 'end zone' y obligar a los Jaguars, ya sin tiempos muertos a disposición, a poner el balón en juego con solo ocho segundos en el cronómetro.

Fue un error que les costó el partido. Porque Abdullah encontró luz en la defensa de los Eagles y recorrió 53 yardas antes de ser derribado en zona de gol de campo con un segundo por jugar.

Los Jaguars, que habían disputado un partido repleto de errores, con hasta trece penalidades y unas pérdidas de 100 yardas, aprovecharon la oportunidad.

Cam Little no tembló y acertó con el pie para entregar a su equipo la cuarta victoria en cinco jornadas.

Para los Eagles, que no pudieron contar con sus estrellas Saquon Barkley y DeVonta Smith, fue una dura derrota, la tercera seguida, que les deja con un modesto balance de 2-3.

Trevor Lawrence, mariscal de campo de los Jaguars, lanzó para 331 yardas, con dos pases de anotación y una intercepción. En los Eagles, el 'QB' Jalen Hurts se quedó en 220 yardas y un pase de anotación.